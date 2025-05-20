Advertisement

رياضة

هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025

Lebanon 24
20-05-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1363248-638833481504406745.png
Doc-P-1363248-638833481504406745.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سيُقام حفل توزيع جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 22 أيلول من هذا العام، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه المنظمون.
Advertisement


وأضافت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية التي تقف خلف فكرة الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم الكرة المستديرة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جوائز أفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل هدافة في نادٍ أو منتخب وطني هذا العام، وذلك في حفل سيُقام على مسرح شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وسيوزع اجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث جائزة جديدة هي جائزة سقراط للأعمال التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.

وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل اب المقبل. (العربية)
مواضيع ذات صلة
صلاح يكشف أسرار تجديد عقده ويتحدث عن حلم الكرة الذهبية
lebanon 24
20/05/2025 20:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجيل عجز قدره 58.701 مليار ريال في الربع الأول لعام 2025 (العربية)
lebanon 24
20/05/2025 20:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قائمة بأفضل 4 دول للمهتمين بالهجرة لعام 2025
lebanon 24
20/05/2025 20:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
علي أمير حمد بطل لبنان لعام 2025 في الكيك بوكسينغ
lebanon 24
20/05/2025 20:28:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-05-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:56 | 2025-05-20
12:09 | 2025-05-20
12:00 | 2025-05-20
10:03 | 2025-05-20
09:53 | 2025-05-20
08:28 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24