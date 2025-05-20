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رياضة
هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025
Lebanon 24
20-05-2025
|
07:26
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سيُقام حفل توزيع
جائزة الكرة الذهبية
لأفضل لاعب في العالم في 22 أيلول من هذا العام، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه المنظمون.
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وأضافت مجلة "فرانس
فوتبول
"
الفرنسية
التي تقف خلف فكرة الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم
الكرة
المستديرة والاتحاد
الأوروبي
لكرة القدم
"يويفا" جوائز أفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل هدافة في نادٍ أو منتخب وطني هذا العام، وذلك في حفل سيُقام على
مسرح شاتليه
في
العاصمة الفرنسية
باريس
.
وسيوزع اجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث
جائزة جديدة
هي
جائزة سقراط
للأعمال التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.
وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل اب المقبل. (العربية)
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