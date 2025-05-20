هذا موعد حفل الكرة الذهبية لعام 2025

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سيُقام حفل توزيع لأفضل لاعب في العالم في 22 أيلول من هذا العام، وسيكون عدد الجوائز المخصصة للنساء والرجال متساويا للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه المنظمون.وأضافت مجلة "فرانس " التي تقف خلف فكرة الجائزة الفردية الأكثر شهرة في عالم المستديرة والاتحاد "يويفا" جوائز أفضل حارسة مرمى، وأفضل لاعبة شابة، وأفضل هدافة في نادٍ أو منتخب وطني هذا العام، وذلك في حفل سيُقام على في .وسيوزع اجمالي 6 جوائز لكل من اللاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى استحداث هي للأعمال التي تعزز التضامن، وهي متاحة للرجال أو النساء.وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز في أوائل اب المقبل. (العربية)