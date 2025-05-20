هل سيُكمل رافينيا مشواره في برشلونة؟

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كشف تقرير صحفي أن توصل إلى اتفاق نهائي مع نجمه البرازيلي رافينيا يتعلق بمستقبله.ووفقا لما أعلنه خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن جميع التفاصيل المتعلقة بتجديد عقد رافينيا حتى عام 2028 قد تم الاتفاق عليها مع النادي الكتالوني.وأشار إلى أن توقيع العقود سيتم قريبًا بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بتمديد عقد المدرب الألماني ، المنتظر أن يُبرم غد. (كووورة)