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رياضة

هل سيُكمل رافينيا مشواره في برشلونة؟

Lebanon 24
20-05-2025 | 15:09
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كشف تقرير صحفي أن نادي برشلونة توصل إلى اتفاق نهائي مع نجمه البرازيلي رافينيا يتعلق بمستقبله.
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ووفقا لما أعلنه خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن جميع التفاصيل المتعلقة بتجديد عقد رافينيا حتى عام 2028 قد تم الاتفاق عليها مع النادي الكتالوني.

وأشار إلى أن توقيع العقود سيتم قريبًا بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بتمديد عقد المدرب الألماني هانز فليك، المنتظر أن يُبرم غد. (كووورة)
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