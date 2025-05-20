Advertisement

رياضة

"قرار جديد" من نادي الزمالك بحق زيزو

Lebanon 24
20-05-2025 | 23:37
A-
A+
Doc-P-1363548-638834065540162578.jpg
Doc-P-1363548-638834065540162578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الثلاثاء، رفض التظلم المقدم من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق، مع تأييد العقوبات الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.
Advertisement


وذكر الزمالك عبر مركزه الإعلامي، الثلاثاء، أن مجلس الإدارة قرر عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناء على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.

وأضاف: "تقرر تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية الموقعة على اللاعب أحمد مصطفى زيزو، بناء على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق".

وكان زيزو انقطع عن حضور تدريبات الزمالك قبل أن يتم توقيع عقوبات عليه، ليتقدم بعدها بتظلم ضد هذه العقوبات لكن تم رفض التظلم اليوم.
مواضيع ذات صلة
من نجم الزمالك.. رسالة نارية إلى "زيزو"
lebanon 24
21/05/2025 09:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زيزو يعود للزمالك.. ويخوض مرانه الأول
lebanon 24
21/05/2025 09:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة ادارية جديدة لنادي "شبيبة معاد"
lebanon 24
21/05/2025 09:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار جديد من ترامب بشأن "المتحوّلين جنسياً"!
lebanon 24
21/05/2025 09:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
01:30 | 2025-05-21
00:30 | 2025-05-21
23:00 | 2025-05-20
16:12 | 2025-05-20
15:09 | 2025-05-20
14:35 | 2025-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24