"قرار جديد" من نادي الزمالك بحق زيزو

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قرر مجلس إدارة ، الثلاثاء، رفض التظلم المقدم من "زيزو"، لاعب الفريق، مع تأييد الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الأخيرة.وذكر عبر مركزه الإعلامي، الثلاثاء، أن قرر عقب جلسة الاستماع والتحقيق التي خضع لها اللاعب، بناء على طلبه، والتي شهدت تبريره للأخطاء التي ارتكبها، من غياب عن التدريبات وغيرها، دون أي سند مقنع.وأضاف: "تقرر تنفيذ كافة العقوبات الانضباطية الموقعة على اللاعب أحمد مصطفى زيزو، بناء على تصرفاته الأخيرة، طبقاً للائحة الفريق".وكان زيزو انقطع عن حضور تدريبات الزمالك قبل أن يتم توقيع عقوبات عليه، ليتقدم بعدها بتظلم ضد هذه العقوبات لكن تم رفض التظلم اليوم.