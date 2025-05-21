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رياضة

"فاينال 4" الطائرة: الانوار تأخر أمام بلاط ثم فاز 3 - 2

Lebanon 24
21-05-2025 | 00:30
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تأخر الانوار الجديدة بطل لبنان خمس مرات امام ضيفه الشبيبة العاملة بلاط جبيل بشوطين في مقابل لا شيء، ثم فاز 3 - 2 (الاشواط 19 - 25، 20 - 25، 25 - 23، 25 - 22، 15 - 10)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في مجمع ميشال المر الرياضي بالبوشرية،
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في ثانية سلسلة الدور نصف النهائي "فاينال 4" من بطولة لبنان في الكرة الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.

وكرر الانوار "بالمقلوب" نتيجة مباراة الذهاب مع بلاط في القاعة عينها، عندم تقدم 2 - 0، ثم خسر 2 - 3.

قاد المباراة الحكمان الدولي بسام الجميل والمرشح دولي عبدالله الغوش.

ويلتقي الفريقان في ثانية مبارياتهما من خمس ممكنة مساء الخميس في قاعة كارلوس سليم بقرية الرئيس ميشال سليمان الرياضية بجبيل.

في حين يحل الشباب البترون مساء الاربعاء بضيافة سبيدبول شكا في قاعة حامات، علماً ان الاول متقدم 1 - 0، بفوزه بثلاثية بيضاء في المباراة الاولى في ملعبه.
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