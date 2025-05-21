"فاينال 4" الطائرة: الانوار تأخر أمام بلاط ثم فاز 3 - 2

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تأخر الانوار الجديدة خمس مرات امام ضيفه الشبيبة العاملة بلاط بشوطين في مقابل لا شيء، ثم فاز 3 - 2 (الاشواط 19 - 25، 20 - 25، 25 - 23، 25 - 22، 15 - 10)، في المباراة التي اجريت بينهما مساء اليوم في الرياضي بالبوشرية،في ثانية سلسلة الدور نصف النهائي "فاينال 4" من في الطائرة لنوادي الدرجة الأولى للرجال.وكرر الانوار "بالمقلوب" نتيجة مباراة الذهاب مع بلاط في القاعة عينها، عندم تقدم 2 - 0، ثم خسر 2 - 3.قاد المباراة الحكمان الدولي بسام الجميل والمرشح دولي عبدالله .ويلتقي الفريقان في ثانية مبارياتهما من خمس ممكنة مساء الخميس في قاعة بقرية الرياضية بجبيل.في حين يحل الشباب مساء الاربعاء بضيافة سبيدبول شكا في قاعة ، علماً ان الاول متقدم 1 - 0، بفوزه بثلاثية بيضاء في المباراة الاولى في ملعبه.