اليكم موعد قرعة كأس العرب 2025 في الدوحة

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أعلنت لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها ، عن موعد إجراء قرعة البطولة المنتظرة، والتي ستشهد مشاركة 16 منتخباً عربياً.وتُقام القرعة 25 أيار المقبل في فندق “رافلز” بالعاصمة ، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة ومسؤولين من فعاليات أخرى متزامنة في قطر.وتعود قطر لتنظيم البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نجاحها اللافت في نسخة 2021 التي شهدت تتويج منتخب باللقب، فيما ستقام منافسات النسخة الجديدة في الفترة من 1 حتى 18 كانون الأول 2025، بالتزامن مع للدولة، ما يضفي على البطولة طابعاً مميزاً.