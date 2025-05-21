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رياضة
اليكم موعد قرعة كأس العرب 2025 في الدوحة
Lebanon 24
21-05-2025
|
01:30
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أعلنت
اللجنة المنظمة
لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها
دولة قطر
، عن موعد إجراء قرعة البطولة المنتظرة، والتي ستشهد مشاركة 16 منتخباً عربياً.
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وتُقام القرعة
يوم الأحد
25 أيار المقبل في فندق “رافلز” بالعاصمة
الدوحة
، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة ومسؤولين من فعاليات أخرى متزامنة في قطر.
وتعود قطر لتنظيم البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد نجاحها اللافت في نسخة 2021 التي شهدت تتويج منتخب
الجزائر
باللقب، فيما ستقام منافسات النسخة الجديدة في الفترة من 1 حتى 18 كانون الأول 2025، بالتزامن مع
اليوم الوطني
للدولة، ما يضفي على البطولة طابعاً مميزاً.
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