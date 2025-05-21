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رياضة
بعد إضاعة فرصة مرموش "الذهبية".. هذا ما قاله دي بروين
Lebanon 24
21-05-2025
|
02:36
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أبدى البلجيكي
كيفن دي بروين
اعتزازه بدوره في جعل
مانشستر سيتي
قوية مهيمنة في
كرة القدم
الإنجليزية
خلال العقد الماضي، وذلك بعد مشاركته في مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد الثلاثاء.
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وكُرّم
دي بروين
قبل المباراة مع بورنموث وبعدها، والتي انتهت بفوز فريقه 3-1 في المرحلة 37، ما قرّب
مانشستر
سيتي من ضمان التأهل إلى
دوري أبطال أوروبا
في الموسم المقبل.
وحقق لاعب الوسط الدولي خلال مسيرته مع سيتي ستة ألقاب
دوري
، وخمسة ألقاب
كأس الرابطة
، ولقبين في مسابقة
كأس إنجلترا
، بالإضافة إلى لقب
دوري الأبطال
عام 2023 في فترة حافلة بالإنجازات.
وسجل دي بروين 108 أهداف وقدم 177 تمريرة حاسمة في أكثر من 400 مباراة، تاركا بصمة خالدة كأحد أعظم لاعبي
الدوري الإنكليزي
عبر التاريخ.
وقال دي بروين لشبكة "سكاي سبورتس": "كانت رحلة لا تصدق، متعة مطلقة".
وأضاف: "أريد أن
أسعد
الناس، أن ألعب كرة قدم هجومية، أن أكون مبدعا، لهذا أنا على أرض الملعب وأريد أن أستمتع. أعتقد أننا استمتعنا كثيرا في السنوات العشر الماضية".
وتابع ابن الـ33 عاما: "تفوز أحيانا وتخسر أحيانا. كان من دواعي سروري أن نعمل بجد ونبني شيئا لهذا النادي، جعله في مكان أفضل بكثير مما كان عليه. أنا فخور جدا".
ولم تكن ليلة وداع دي بروين مثالية، إذ أضاع فرصة محققة للتسجيل بعدما قدّم له المصري
عمر مرموش
تمريرة على طبق من ذهب ووضعه أمام المرمى، لكن البلجيكي سدد في العارضة.
وألقى دي بروين باللوم على نفسه قائلا إنه لا يوجد عذر حتى لو ارتدت
الكرة
قليلا قبل التسديد، مضيفا "كان أمرا فظيعا. لا أعذار. ابني (الذي كان حاضرا في المدرجات) سيكون قاسيا جدا معي اليوم".
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