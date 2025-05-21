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رياضة

هل يظهر رونالدو بقميص الوداد المغربي؟

Lebanon 24
21-05-2025 | 06:53
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في خطوة مفاجئة دخل الوداد الرياضي المغربي على خط الأندية الراغبة في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. 
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ويشارك الوداد في النسخة المقبلة من البطولة العالمية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا لعام 2022، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، بدءا من 14 يونيو المقبل.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن النادي المغربي يرغب في استغلال حالة الغموض المحيطة بمستقبل رونالدو مع النصر، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم، في ظل الحديث عن عدم تجديده حتى الآن.

ويسعى الوداد إلى تعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل على المستويين الفني والتسويقي، حيث يتوقع أن يحدث ضم نجم بحجم رونالدو تأثيرا كبيرا داخل وخارج الملعب، ويمنح الفريق دفعة قوية أمام منافسيه العالميين. (روسيا اليوم) 

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