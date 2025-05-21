هل يظهر رونالدو بقميص الوداد المغربي؟

في خطوة مفاجئة دخل الوداد الرياضي على خط الأندية الراغبة في ضم النجم لاعب النصر السعودي وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في 2025.

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ويشارك الوداد في النسخة المقبلة من البطولة العالمية بصفته بطل أبطال إفريقيا لعام 2022، والتي تقام في ، بدءا من 14 يونيو المقبل.



وبحسب صحيفة "ماركا" ، فإن النادي المغربي يرغب في استغلال حالة الغموض المحيطة بمستقبل مع النصر، خاصة مع اقتراب نهاية عقده الحالي بنهاية الموسم، في ظل الحديث عن عدم تجديده حتى الآن.



ويسعى الوداد إلى تعزيز صفوفه بصفقة من العيار الثقيل على المستويين الفني والتسويقي، حيث يتوقع أن يحدث ضم نجم بحجم رونالدو تأثيرا كبيرا داخل وخارج الملعب، ويمنح الفريق دفعة قوية أمام منافسيه العالميين. (روسيا اليوم)