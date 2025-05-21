غاري نيفيل: مانشستر يونايتد لا يستحق موكبا احتفاليا

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أعرب ، لاعب الأسبق، عن اعتقاده أن الفريق لا يستحق موكبا احتفاليا حال فوزه بالدوري .وذكرت "بي أيه ميديا" أن ، بقيادة ، سيواجه فريق في مساء الأربعاء، بحثا عن الفوز بأول لقب منذ تتويجه بلقب في 2017.ومن شأن الفوز أن يمنح مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لدوري أبطال ، رغم أنه قدم موسما سيئا على المستوى المحلي.وخلال حديثه مع المدونة الصوتية " تو " قال نيفيل :" إذا فاز مانشستر يونايتد، سيحتفلون بالكأس، ولكن ستكون هناك احتفالات حذرة غدا، ليس من قبل الجماهير بالطبع، لأنهم بلا شك سيحتفلون بجنون".وأوضح: "ستكون تصريحاتهم في المقابلات بعد المباراة تشبه قولهم إنهم سعداء للغاية لأنهم أسعدوا الجماهير، ولكنه كان موسما صعبا".وأضاف : "ستكون هذه تصريحاتهم. لا اعتقد أنه ينبغي إقامة موكب احتفالي في المدينة لهم، إذا فازوا بالدوري الأوروبي". (سكاي نيوز)