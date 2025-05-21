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رياضة
غاري نيفيل: مانشستر يونايتد لا يستحق موكبا احتفاليا
Lebanon 24
21-05-2025
|
10:30
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أعرب
غاري نيفيل
، لاعب
مانشستر يونايتد
الأسبق، عن اعتقاده أن الفريق لا يستحق موكبا احتفاليا حال فوزه بالدوري
الأوروبي
.
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وذكرت
وكالة الأنباء البريطانية
"بي أيه ميديا" أن
مانشستر
يونايتد
، بقيادة
روبن أموريم
، سيواجه فريق
توتنهام
في
بلباو
مساء الأربعاء، بحثا عن الفوز بأول لقب
أوروبي
منذ تتويجه بلقب
الدوري الأوروبي
في 2017.
ومن شأن الفوز أن يمنح مانشستر يونايتد بطاقة التأهل لدوري أبطال
أوروبا
، رغم أنه قدم موسما سيئا على المستوى المحلي.
وخلال حديثه مع المدونة الصوتية "
ستيك
تو
فوتبول
" قال نيفيل :" إذا فاز مانشستر يونايتد، سيحتفلون بالكأس، ولكن ستكون هناك احتفالات حذرة غدا، ليس من قبل الجماهير بالطبع، لأنهم بلا شك سيحتفلون بجنون".
وأوضح: "ستكون تصريحاتهم في المقابلات بعد المباراة تشبه قولهم إنهم سعداء للغاية لأنهم أسعدوا الجماهير، ولكنه كان موسما صعبا".
وأضاف : "ستكون هذه تصريحاتهم. لا اعتقد أنه ينبغي إقامة موكب احتفالي في المدينة لهم، إذا فازوا بالدوري الأوروبي". (سكاي نيوز)
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