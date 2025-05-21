توتنهام يهزم مانشستر يونايتد.. ويحرز لقب يوروبا ليغ

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توّج بلقب "يوروبا ليغ"، مساء الأربعاء، بعد فوزه 1-صفر على في النهائي على في ، حاسما تأهله إلى الموسم المقبل.وسجّل برينان الهدف الوحيد (42) لفريق المدرب أنج بوستيكوغلو الذي توّج بأول ألقابه الكبرى منذ تغلبه على جاره (2-1 بعد التمديد) في المباراة النهائية لمسابقة عام 2008، بينما كان آخر لقب له في كأس (التي أدمجت مع كأس الكؤوس وأصبحت يوروبا ليغ) عام 1984، وهو كان الثاني له آنذاك بعد 1972.