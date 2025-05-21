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رياضة
توتنهام يهزم مانشستر يونايتد.. ويحرز لقب يوروبا ليغ
Lebanon 24
21-05-2025
|
17:10
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توّج
توتنهام
بلقب
الدوري الأوروبي
لكرة القدم
"يوروبا ليغ"، مساء الأربعاء، بعد فوزه 1-صفر على
مانشستر يونايتد
في النهائي على
ملعب سان ماميس
في
بلباو
، حاسما تأهله إلى
دوري أبطال أوروبا
الموسم المقبل.
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وسجّل
الويلزي
برينان
جونسون
الهدف الوحيد (42) لفريق المدرب
الأسترالي
أنج بوستيكوغلو الذي توّج بأول ألقابه الكبرى منذ تغلبه على جاره
تشلسي
(2-1 بعد التمديد) في المباراة النهائية لمسابقة
كأس الرابطة
عام 2008، بينما كان آخر لقب
أوروبي
له في كأس
الاتحاد الأوروبي
(التي أدمجت مع كأس الكؤوس وأصبحت يوروبا ليغ) عام 1984، وهو كان الثاني له آنذاك بعد 1972.
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