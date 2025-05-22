غوارديولا خارج السيتي؟

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في رسالة تحذيرية شديدة اللهجة، كشف ، مدرب ، أنه قد يرحل عن الفريق في حال قررت الإدارة الاحتفاظ بقائمة كبيرة من اللاعبين الموسم المقبل، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على استبعاد هذا العدد من اللاعبين الجاهزين في كل مباراة.وقال عقب فوز فريقه 3-1 على بورنموث: "لا أريد أن أترك خمسة أو ستة لاعبين في الثلاجة، لا أريد ذلك. سأرحل. اجعلوا القائمة أصغر وسأبقى".يأتي هذا التصريح في خضم موسم مخيب للآمال بالنسبة لسيتي، الذي فشل في الفوز بأي لقب كبير حتى الآن. ويستعد الفريق لمرحلة انتقالية خلال الصيف، يُتوقع أن تشهد مغادرة أسماء بارزة يتقدّمهم ، الذي يُرجح أنه خاض مباراته الأخيرة على ملعب الاتحاد.وأشار غوارديولا إلى أن الإصابات هذا الموسم أجبرته في أوقات على الاعتماد على تشكيلة محدودة للغاية، مضيفًا:"ربما لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر لم نكن قادرين على اختيار 11 لاعباً كاملاً. لم يكن لدينا مدافعون. كان الأمر صعبًا جدًا".ورغم هذه الظروف، أبدى مدرب وبايرن السابق تمسكه بفلسفته القائمة على قائمة محدودة العدد ولاعبين من الأكاديمية عند الحاجة:"إذا كانت هناك إصابات، فسنعتمد على لاعبي الأكاديمية... لا يمكننا الحفاظ على روح النادي إن واصلنا هذا النهج. نحتاج إلى إعادة بناء الارتباط بين اللاعبين، وهو ما فقدناه قليلاً هذا الموسم".ويبدو أن غوارديولا، الذي يمتد عقده حتى صيف 2025، يضع خطوطًا حمراء واضحة أمام إدارة السيتي قبل انطلاق مشروع التجديد. (بي ان سبورتس)