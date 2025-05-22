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رياضة

انتهاكات مالية وخصم نقاط.. هذا ما يواجهه ليستر سيتي

Lebanon 24
22-05-2025 | 01:13
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يواجه نادي ليستر سيتي الهابط من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم تهمة ارتكاب انتهاكات مالية مزعومة خلال موسم 2023-2024 ضمن بطولة الدرجة الثانية "تشامبيونتشيب".
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ووُجهت لنادي "الثعالب" تهمة انتهاك القواعد المالية للدوري، حيث أحيلت القضية إلى لجنة مستقلة للدوري الممتاز.

وسيتعرض النادي الذي هبط إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل لعقوبة خصم نقاط من رصيده في حال تثبيت التهمة عليه.
 
وقال متحدث بإسم الدوري الإنكليزي: "بعد قرار محكمة التحكيم بشأن الاختصاص القضائي، أُحيل نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الربح والاستدامة في بطولة "تشامبيونشيب" لموسم 2023-2024، مع التزام النادي بالتعاون الكامل والشامل والسريع مع الدوري الممتاز تجاه أي تفسيرات مطلوبة من الرابطة".

وردّ ليستر في بيان: "يعتزم النادي التعاون في هذه المسألة الآن بعد أن تمّ تحديد اختصاص الدوري الإنكليزي الممتاز للفترة المنتهية في السنة المالية 2024".

وكان ليستر فاز في وقت سابق من هذا الموسم بالاستئناف الذي تقدم به والذي منع الدوري الممتاز من معاقبته على خلفية انتهاكه لقواعد مالية خلال موسمه في البرميرليغ لموسم 2022-2023.

وزعم ليستر آنذاك أن الدوري الممتاز لا يملك الاختصاص لمعاقبته لأنه كان ينافس في الدرجة الثانية أثناء تلك القضية. (بي ان سبورتس)
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