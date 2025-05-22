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رياضة

قائد توتنهام: أنا أسطورة

Lebanon 24
22-05-2025 | 10:19
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أكد سون هيونغ مين، قائد فريق توتنهام الإنكليزي لكرة القدم، أنه من الممكن أن يطلق عليه الآن لقب "الأسطورة" بعدما حقق حلمه بالفوز بلقب مع النادي عقب التتويج بالدوري الأوروبي.
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وأكد اللاعب الكوري الجنوبي أنه لا يمكن أن يتم وضعه في قائمة أعظم لاعبي النادي بسبب عدم تتويجه بالألقاب، ولكنه قال لشبكة "تي إن تي": "دعونا نقول إنني أسطورة، لم لا؟" (العربية)

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