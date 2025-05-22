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رياضة

الأهلي يعلق على الحالة الصحية لإمام عاشور

Lebanon 24
22-05-2025 | 15:37
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تعرض لاعب نادي الأهلي المصري، إمام عاشور، لوعكة صحية مساء أمس الأربعاء، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، وحصل على محاليل قبيل مغادرته إياه مباشرة.
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ونشر إمام عاشور صورة له من داخل أحد المستشفيات عبر خاصية "ستوري" بصفحته الشخصية في تطبيق "إنستغرام"، معلقا: "الحمد لله على كل شيء".
وقد أصيب إمام عاشور بنزلة معوية حادة. لذلك تم إسعافه وتركيب محاليل في المستشفى.

وأكد الجهاز الطبي لنادي الأهلي المصري أن الحالة الصحية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق مطمئنة، ولا تدعو إلى القلق على الإطلاق.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع "كووورة" إن إمام عاشور تعرض لوعكة صحية خفيفة مساء أمس، وحصل على محاليل وغادر المستشفى مباشرة.

وأضاف: "خضع إمام عاشور لفحوصات طبية مكثفة، ولكن كل شيء جيد وبخير ولا يدعو للقلق على الإطلاق".

وأوضح: "عاشور سيتواجد في المران اليوم وسيخضع لفحص طبي قبل بدايته لتحديد موقفه من المشاركة نعم أو لا ولكن حتى إذا أدى مرانا خفيفا فسيشارك بشكل طبيعي غدا".

ويستعد نادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة "دوري - NILE" للمحترفين لكرة القدم. (روسيا اليوم)
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