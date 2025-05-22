رئيس الوداد المغربي: أهلا برونالدو

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صرح رئيس هشام آيت منا، بأن ناديه على استعداد لفتح أبوابه أمام للمشاركة في 2025، إذ رحب النجم دون شروط مالية ضخمة.وقال هشام آيت منا في تصريحات خاصة لـ"الاقتصادية": "من المستحيل تحمل نفس قيمة راتب الحالي مع النصر (نحو 16مليون شهريا)، لكن أهلا به إذا أراد الانضمام إلينا في للأندية لأننا نعرف أنه نجم ليس هدفه حصد الأموال فقط".وأشار المغربي إلى أنه: "إذا كانت لدينا فرصة 1 بالمليار للتعاقد مع رونالدو لخوض مونديال الأندية، فسنتحرك من أجلها".ويعد الوداد المغربي أول ناد يرحب رسميا بفكرة مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الشهر المقبل. (روسيا اليوم)