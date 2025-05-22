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رياضة
رئيس الوداد المغربي: أهلا برونالدو
Lebanon 24
22-05-2025
|
23:00
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صرح رئيس
نادي الوداد
المغربي
هشام آيت منا، بأن ناديه على استعداد لفتح أبوابه أمام
كريستيانو رونالدو
للمشاركة في
كأس العالم للأندية
2025، إذ رحب النجم
البرتغالي
دون شروط مالية ضخمة.
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وقال هشام آيت منا في تصريحات خاصة لـ"الاقتصادية": "من المستحيل تحمل نفس قيمة راتب
رونالدو
الحالي مع النصر (نحو 16مليون
يورو
شهريا)، لكن أهلا به إذا أراد الانضمام إلينا في
كأس العالم
للأندية لأننا نعرف أنه نجم ليس هدفه حصد الأموال فقط".
وأشار
رئيس النادي
المغربي إلى أنه: "إذا كانت لدينا فرصة 1 بالمليار للتعاقد مع رونالدو لخوض مونديال الأندية، فسنتحرك من أجلها".
ويعد الوداد المغربي أول ناد يرحب رسميا بفكرة مشاركة رونالدو في كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في
الولايات المتحدة الأمريكية
الشهر المقبل. (روسيا اليوم)
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