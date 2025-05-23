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رياضة

الجماهير تنتظر.. متى يتعاقد مدريد مع ألونسو؟

Lebanon 24
23-05-2025 | 00:15
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تناول تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، موعد إعلان تشابي ألونسو مدربا جديدا لريال مدريد، ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أعلن رحيله نحو المنتخب البرازيلي.
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ويقترب عصر أنشيلوتي من نهايته في الريال، بينما سيتولى ألونسو المهمة بداية من الموسم المقبل، حيث أعلن المدرب رحيله بشكل رسمي عن باير ليفركوزن قبل أسابيع.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنه من المتوقع أن يعلن نادي ريال مدريد ألونسو مدربا جديدا للفريق يوم 26 من شهر آيار الجاري، أي خلال أقل من أربعة أيام.

ومن المقرر أن يوقع ألونسو عقدا لمدة ثلاث سنوات مقبلة، على أن يبدأ العمل فورا على التحضير للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية منتصف حزيران المقبل.

جدير بالذكر أن تشابي سبق له ارتداء قميص ريال مدريد بين عامي 2009 و2014، محققا لقب كأس إسبانيا والسوبر الإسباني والليجا، إلى جانب لقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخ النادي. (كووورة)
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