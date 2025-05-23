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رياضة

"كأس العرب 2025" يدخل التاريخ بأغلى بطولة عربية.. هذه هي قيمة الجوائز

Lebanon 24
23-05-2025 | 01:29
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كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2025" عن تفاصيل الجوائز المالية للنسخة المقبلة من البطولة في قطر بين 1 و18 ديسمبر 2025 بمشاركة 16 منتخبا عربيا.
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وأكدت اللجنة، في بيان رسمي، أن إجمالي الجوائز المالية للبطولة سيبلغ 36.5 مليون دولار أميركي (ما يعادل 132.9 مليون ريال قطري)، وهو رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البطولة، ويضعها ضمن نخبة البطولات الكروية على المستوى العالمي من حيث الجوائز المالية.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المنظمة، إن "تخصيص هذا الرقم يعكس حرص قطر على الارتقاء بالبطولة إلى مصاف البطولات العالمية"، مضيفا:"كأس العرب 2025 ستكون منصة للاحتفاء بكرة القدم العربية، وتعزيز الوحدة بين الشعوب، وإلهام المواهب الشابة".

كما أكد أن البطولة المرتقبة تأتي ضمن الإرث المستدام لنجاح كأس العالم 2022 في قطر، والتي اعتُبرت من أنجح نسخ المونديال على الإطلاق.

ومن المقرر أن تجرى قرعة البطولة الأحد المقبل، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة العربية، في ظل توقعات بمواجهات قوية ومشاركة منتخبات الصف الأول في المنطقة.

وتعد نسخة "قطر 2025" هي الثانية من البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد نسخة 2021 التي استضافتها الدوحة أيضا. (روسيا اليوم)
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