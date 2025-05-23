مقرب من مودريتش يكشف كواليس مغادرة الريال

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مياتوفيتش، المقرب من مودريتش، قال خلال تصريحات له عبر "إذاعة كادينا سير": "أين سيذهب مودريتش؟ أراه يلعب في ، إما أو أو ". كشف النجم السابق بريدراغ مياتوفيتش، عن الوجهة المحتملة للكرواتي بعد رحيله عن .مياتوفيتش، المقرب من مودريتش، قال خلال تصريحات له عبر "إذاعة كادينا سير": "أين سيذهب مودريتش؟ أراه يلعب في ، إما أو أو ".

وأضاف مياتوفيتش: "ما هو مؤكد أن هناك العديد من الأندية التي تريده، بناء على معرفتي بطريقة تفكيره، فهو يريد الاستمرار في المنافسة بالمستوى العالي، حتى يقدم أفضل مستوياته في المقبلة".

وكان ، مدير برنامج "إل لارغويرو" في إذاعة "كادينا سير"، قد أوضح، في برنامجه يوم الخميس، أن لوكا مودريتش حاول البقاء في ، بل واتصل حتى بالإسباني بتشابي ألونسو لمعرفة ما إذا كان مناسبا لمشروعه.



كما قال مياتوفيتش: "لوكا أراد البقاء لمدة عام آخر". (سكاي نيوز عربية)