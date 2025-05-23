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رياضة

مقرب من مودريتش يكشف كواليس مغادرة الريال

Lebanon 24
23-05-2025 | 07:00
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كشف النجم السابق بريدراغ مياتوفيتش، عن الوجهة القادمة المحتملة للكرواتي لوكا مودريتش بعد رحيله عن ريال مدريد.
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مياتوفيتش، المقرب من مودريتش، قال خلال تصريحات له عبر "إذاعة كادينا سير": "أين سيذهب مودريتش؟ أراه يلعب في أوروبا، إما إنجلترا أو إيطاليا أو ألمانيا".
 
وأضاف مياتوفيتش: "ما هو مؤكد أن هناك العديد من الأندية التي تريده، بناء على معرفتي بطريقة تفكيره، فهو يريد الاستمرار في المنافسة بالمستوى العالي، حتى يقدم أفضل مستوياته في كأس العالم المقبلة".
 
وكان مانو كارينيو، مدير برنامج "إل لارغويرو" في إذاعة "كادينا سير"، قد أوضح، في برنامجه يوم الخميس، أن لوكا مودريتش حاول البقاء في ريال مدريد، بل واتصل حتى بالإسباني بتشابي ألونسو لمعرفة ما إذا كان مناسبا لمشروعه.

كما قال مياتوفيتش: "لوكا أراد البقاء لمدة عام آخر". (سكاي نيوز عربية) 
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