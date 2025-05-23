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رياضة

موقف مفاجئ... هذا ما فعله نجم صاعد مع ميسي!

Lebanon 24
23-05-2025 | 10:12
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اتخذ النجم الصاعد لفريق برشلونة والمنتخب الإسباني، لامين جمال، موقفًا مفاجئًا تجاه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الهداف التاريخي للفريق الكتالوني.

فقد توقّف لامين جمال عن متابعة ميسي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رغم أنه كان يتابعه حتى وقت قريب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية.

الصحيفة لم تكشف عن سبب إلغاء المتابعة، مشيرة إلى أن السبب غير معروف حتى الآن.

وأضافت "سبورت" أن ميسي لا يتابع حساب لامين جمال، مما قد يجعل الأمر متبادلًا ولا يحمل أهمية كبيرة.

كما لفتت إلى أن العلاقة بين لامين وميسي لم تكن وثيقة، إذ لم يتواصل الاثنان منذ وصول لامين إلى الفريق الأول، لا عبر الهاتف ولا بمكالمة فيديو.

علماً أن لامين جمال ارتدى قميصًا مميّزًا خلال موكب الاحتفال بثلاثية برشلونة هذا الموسم، حيث ظهر القميص عليه صورة شهيرة لميسي وهو يعتني بلامين عندما كان طفلاً.


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