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رياضة
"ديربي" لبنان ينتهي بالتعادل
Lebanon 24
23-05-2025
|
12:24
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تعادل
النجمة والأنصار
1-1، في الجولة الثامنة من التصفية النهائية لأوائل الدوري
اللبناني على
ملعب المدينة الرياضية
.
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وسجل للأنصار
نادر مطر
(69)، وعادل للنجمة
قاسم الزين
(79).
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