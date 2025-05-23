Advertisement

رياضة

"ديربي" لبنان ينتهي بالتعادل

Lebanon 24
23-05-2025 | 12:24
A-
A+
Doc-P-1364937-638836252791399380.jpeg
Doc-P-1364937-638836252791399380.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعادل النجمة والأنصار 1-1، في الجولة الثامنة من التصفية النهائية لأوائل الدوري اللبناني على ملعب المدينة الرياضية.
Advertisement

وسجل للأنصار نادر مطر (69)، وعادل للنجمة قاسم الزين (79).
مواضيع ذات صلة
تعادل سلبي "محبط" في ديربي مانشستر
lebanon 24
23/05/2025 22:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير "arabnews": هل انتهت "حرب لبنان" حقاً؟
lebanon 24
23/05/2025 22:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل الصفاء والعهد في "سداسية الأوائل"
lebanon 24
23/05/2025 22:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مزاح ينتهي بجريمة قتل داخل محل "بلاي ستيشن"
lebanon 24
23/05/2025 22:00:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2025-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:45 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
13:53 | 2025-05-23
10:12 | 2025-05-23
08:36 | 2025-05-23
07:16 | 2025-05-23
07:00 | 2025-05-23
03:06 | 2025-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24