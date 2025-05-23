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رياضة

إنجاز تاريخي.. بنيامين حسن أول لاعب تنس لبناني يتأهل للدور الرئيسي في بطولة رولان غاروس

Lebanon 24
23-05-2025 | 23:06
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في إنجاز جديد، أصبح بنيامين حسن أول لاعب تنس لبناني في حقبة البطولات المفتوحة، يتأهل للدور الرئيسي في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس).
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وتغلب حسن (30 عاما) على الياباني جيمس تروتير 6-2 و7-6، في الدور النهائي من التصفيات.

وحجز حسن، المولود في ألمانيا، مقعده في بطولة فرنسا المفتوحة، من خلال فوزه بثلاث مباريات متتالية في التصفيات المقامة على الملاعب الرملية في باريس.

ويحتل حسن المركز 177 عالميا، وهو ليس غريبا عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ التنس اللبناني.

ففي أولمبياد باريس الصيف الماضي، التي أقيمت على الملاعب الرملية في "رولان غاروس"، أصبح حسن أول لاعب يمثل لبنان، وتغلب على الأميركي كريستوفر يوبانكس في الدور الأول، محققا أول انتصار للبنان في تاريخ الأولمبياد.

ويعد تأهل حسن للدور الرئيسي ثاني إنجاز للتنس اللبناني هذا العام، بعد تمكن هادي حبيب، المصنف 159 على العالم، من الفوز بمباراته في الدور الأول ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني الماضي، وكان هذا هو أول انتصار للبنان في إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وعقب فوزهأمس  الجمعة، نشر الاتحاد اللبناني للتنس رسالة تهنئة موجهة إلى حسن عبر "فيسبوك"، كتب فيها: "الرحلة مستمرة. استمر في جعل لبنان فخورة".

وفي الدور الأول ببطولة فرنسا المفتوحة، التي تبدأ الأحد، من المقرر أن يلعب حسن مع لاعب آخر صعد من التصفيات وهو الإيطالي ماتيو غيغانتي.(سكاي نيوز)
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