إنجاز تاريخي.. بنيامين حسن أول لاعب تنس لبناني يتأهل للدور الرئيسي في بطولة رولان غاروس

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في إنجاز جديد، أصبح حسن أول لاعب تنس لبناني في حقبة البطولات المفتوحة، يتأهل للدور في (رولان غاروس).وتغلب حسن (30 عاما) على الياباني تروتير 6-2 و7-6، في الدور النهائي من التصفيات.وحجز حسن، المولود في ، مقعده في المفتوحة، من خلال فوزه بثلاث مباريات متتالية في التصفيات المقامة على الملاعب في .ويحتل حسن المركز 177 عالميا، وهو ليس غريبا عن تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ التنس اللبناني.ففي أولمبياد باريس الصيف الماضي، التي أقيمت على الملاعب الرملية في " "، أصبح حسن أول لاعب يمثل ، وتغلب على الأميركي كريستوفر يوبانكس في الدور الأول، محققا أول انتصار للبنان في تاريخ الأولمبياد.ويعد تأهل حسن للدور الرئيسي ثاني إنجاز للتنس اللبناني هذا العام، بعد تمكن هادي حبيب، المصنف 159 على العالم، من الفوز بمباراته في الدور الأول ببطولة المفتوحة في كانون الثاني الماضي، وكان هذا هو أول انتصار للبنان في إحدى الكبرى.وعقب فوزهأمس الجمعة، نشر للتنس رسالة تهنئة موجهة إلى حسن عبر " "، كتب فيها: "الرحلة مستمرة. استمر في جعل لبنان فخورة".وفي الدور الأول ببطولة المفتوحة، التي تبدأ الأحد، من المقرر أن يلعب حسن مع لاعب آخر صعد من التصفيات وهو ماتيو غيغانتي.(سكاي نيوز)