"فترتي مع الريال وصلت للنهاية".. أنشيلوتي متحمس لبدء "فصل جديد"

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أكد أنه متحمس لبدء "فصل جديد" كمدير فني للمنتخب البرازيلي ، حيث يستعد لخوض آخر مباراة له مع أمام فريق في وقت لاحق السبت.وذكرت "بي أيه ميديا" أن سيتولى تدريب المنتخب الفائز بخمسة ألقاب في يوم 26 أيار الجاري، بعد موسم أخير مخيب للآمال في حيث فشل في التتويج بلقب الدوري، أو ، أو .والفترة التي قضاها أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد، والتي استمرت لأربعة أعوام، هي أطول فترة قضاها في تدريب فريق منذ أن قضى 8 أعوام في تدريب الإيطالي من 2001 إلى 2009.وقال أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عاما، قبل آخر مباراة لريال مدريد هذا الموسم: "إنه شعور رائع. إنها فرصة مثيرة حقا، أتيحت لي الفرصة لتجنب خيانة ريال مدريد بالانتقال إلى ناد آخر، وقيادة المنتخب البرازيلي الفريق الذي يتمتع بتاريخ كبير في ، بطل العالم 5 مرات".وأضاف: "إنه تحد ضخم وأنا أتطلع للفرصة لأكون جاهزا لكأس العالم مع . إنها فترة جميلة للغاية بالنسبة لي. الآن أنا أبدأ فصلا جديدا بنفس الرغبة والحماس عندما وصلت إلى هنا".وأكد: "فترتي مع وصلت للنهاية. كانت فترة طويلة سويا وانتهت بشكل جيد. هناك اتفاق شامل مع النادي. لم يكن لدي أي نزاع مع الرئيس، وذلك لن يتغير في آخر يوم لي".ويبدو أن ألونسو، الذي قاد باير للفوز بالدوري الألماني في الموسم الماضي، سيخلف أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد.