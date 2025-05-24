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رياضة

بأربعة أهداف… الصفاء ينتزع الصدارة من بوابة الحكمة

Lebanon 24
24-05-2025 | 12:44
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استرد الصفاء صدارة الدوري العام اللبناني ال65 لكرة القدم، بفارق نقطتين عن الانصار، بفوزه على الحكمة بيروت برباعية نظيفة 4 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، في ختام المرحلة الثامنة من سداسية الأوائل "مجموعة الصدارة".
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سجل للصفاء جورج ملكي والفلسطيني اسلام بطران ورودني مايكل وخالد تكه جي في الدقائق 42 و 49 و 62 و 90.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، ثأر العهد بطل لبنان تسع مرات من التضامن صور بفوزه عليه 3 - 0.

وعلى ملعب مدينة بعلبك الرياضية، فاز الراسينغ بيروت على تجمع شباب بعلبك 2-1، في المرحلة الثامنة من التصفية النهائية لأواخر الدوري "مجموعة الهبوط".

سجل لشباب بعلبك حسن هزيمة في الدقيقة 21. وللراسينغ إدمون شحادة وفينسنت أوكيوتشي في الدقيقتين 25 و41. (الوكالة الوطنية)
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