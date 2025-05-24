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رياضة
بأربعة أهداف… الصفاء ينتزع الصدارة من بوابة الحكمة
Lebanon 24
24-05-2025
|
12:44
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استرد الصفاء صدارة الدوري
العام اللبناني
ال65
لكرة القدم
، بفارق نقطتين عن
الانصار
، بفوزه على
الحكمة
بيروت
برباعية نظيفة 4 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، في ختام المرحلة الثامنة من سداسية الأوائل "مجموعة الصدارة".
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سجل للصفاء
جورج
ملكي والفلسطيني اسلام بطران ورودني
مايكل
وخالد تكه جي في الدقائق 42 و 49 و 62 و 90.
وفي مجمع
فؤاد شهاب
الرياضي في
جونية
، ثأر
العهد
بطل
لبنان
تسع مرات من التضامن صور بفوزه عليه 3 - 0.
وعلى ملعب
مدينة بعلبك
الرياضية، فاز الراسينغ بيروت على تجمع شباب
بعلبك
2-1، في المرحلة الثامنة من التصفية النهائية لأواخر الدوري "مجموعة الهبوط".
سجل لشباب بعلبك حسن هزيمة في الدقيقة 21. وللراسينغ إدمون شحادة وفينسنت أوكيوتشي في الدقيقتين 25 و41. (الوكالة الوطنية)
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