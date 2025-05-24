بأربعة أهداف… الصفاء ينتزع الصدارة من بوابة الحكمة

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استرد الصفاء صدارة الدوري ال65 ، بفارق نقطتين عن ، بفوزه على برباعية نظيفة 4 - 0، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، في ختام المرحلة الثامنة من سداسية الأوائل "مجموعة الصدارة".سجل للصفاء ملكي والفلسطيني اسلام بطران ورودني وخالد تكه جي في الدقائق 42 و 49 و 62 و 90.وفي مجمع الرياضي في ، ثأر بطل تسع مرات من التضامن صور بفوزه عليه 3 - 0.وعلى ملعب الرياضية، فاز الراسينغ بيروت على تجمع شباب 2-1، في المرحلة الثامنة من التصفية النهائية لأواخر الدوري "مجموعة الهبوط".سجل لشباب بعلبك حسن هزيمة في الدقيقة 21. وللراسينغ إدمون شحادة وفينسنت أوكيوتشي في الدقيقتين 25 و41. (الوكالة الوطنية)