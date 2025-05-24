آرسنال يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

حقق الإنجليزي لقب في بعد فوزه في نهائي البطولة القارّية على بهدف نظيف اليوم السبت على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.

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وفرضت السويدية ستينا بلاكستينيوس نفسها نجمةً للمواجهة بتوقيعها على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (74).



وهو اللقب الثاني لآرسنال في المسابقة القارّية بعد ظفره بنسخة 2007.



في المقابل أخفق ، حامل اللقب، في الظفر بلقب للسيدات للمرّة الرابعة بعد تتويجه بنسخ سنوات 2021 و2023 و2024.