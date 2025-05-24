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رياضة

آرسنال يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات

Lebanon 24
24-05-2025 | 16:08
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حقق آرسنال الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات في كرة القدم بعد فوزه في نهائي البطولة القارّية على برشلونة الإسباني بهدف نظيف اليوم السبت على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.
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وفرضت السويدية ستينا بلاكستينيوس نفسها نجمةً للمواجهة بتوقيعها على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (74).

وهو اللقب الثاني لآرسنال في المسابقة القارّية بعد ظفره بنسخة 2007.

في المقابل أخفق برشلونة، حامل اللقب، في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات للمرّة الرابعة بعد تتويجه بنسخ سنوات 2021 و2023 و2024.
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