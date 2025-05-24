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رياضة
آرسنال يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات
Lebanon 24
24-05-2025
|
16:08
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حقق
آرسنال
الإنجليزي لقب
دوري أبطال أوروبا للسيدات
في
كرة القدم
بعد فوزه في نهائي البطولة القارّية على
برشلونة الإسباني
بهدف نظيف اليوم السبت على ملعب جوزيه ألفالادي في لشبونة.
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وفرضت السويدية ستينا بلاكستينيوس نفسها نجمةً للمواجهة بتوقيعها على هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (74).
وهو اللقب الثاني لآرسنال في المسابقة القارّية بعد ظفره بنسخة 2007.
في المقابل أخفق
برشلونة
، حامل اللقب، في الظفر بلقب
دوري أبطال أوروبا
للسيدات للمرّة الرابعة بعد تتويجه بنسخ سنوات 2021 و2023 و2024.
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