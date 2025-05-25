باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا ويستعد لموقعة إنتر ميلان

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ولعب النجم الشاب باركولا دور البطولة، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 16 و19، مستغلًا تمريرات حاسمة من ديزاير دوي، قبل أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 43 بعد عرضية متقنة من باركولا، أنهى بها الفريق الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة.وجاء الفوز قبل أسبوع واحد فقط من مواجهة في نهائي أبطال في ، حيث يسعى للتتويج بأول لقب قاري في تاريخه. ووصف المدرب لويس إنريكي المباراة بأنها "التحضير المثالي"، رغم انسحاب النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا من التشكيلة بسبب صداع مفاجئ.وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا تجاوز 77 ألف مشجع، احتفلوا بفوز فريقهم بالبطولة للمرة السادسة عشرة في تاريخه، وهو رقم قياسي يتفوق به على جميع الأندية ، ويأتي بعد تتويجه بالدوري الفرنسي وكأس الأبطال هذا الموسم.من جانبه، ظهر ستاد ريمس في أول نهائي له بكأس فرنسا منذ عام 1977، لكن آماله اصطدمت مبكرًا بفعالية باريس سان جيرمان الهجومية. ويعيش الفريق فترة عصيبة، إذ يواجه خطر الهبوط بعد أن أنهى الموسم في منطقة الخطر، ويستعد لخوض مباراة إياب مصيرية ضد ميتز في ملحق البقاء، بعد تعادل الذهاب 1-1.بالتوازي، رفع برادلي باركولا رصيده إلى 21 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم، ليحل ثانيًا بعد في قائمة هدافي الفريق، ويؤكد نفسه كأحد مفاتيح اللعب الأساسية في تشكيلة إنريكي.ورغم التقدم المريح، لم يتوقف باريس عن الهجوم، لكن حارس ريمس يوفان ديوف تصدى ببراعة لمحاولات إضافية من باركولا وديمبيلي، ليمنع تفاقم النتيجة.ويتوجه باريس سان جيرمان الآن بكامل تركيزه إلى ميونيخ، حيث سيواجه إنتر ميلان في نهائي . أما ريمس، فعليه إنقاذ موسمه في مواجهة العودة ضد ميتز يوم الخميس المقبل، في معركة لا تقل أهمية عن النهائي الذي خسره.