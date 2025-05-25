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رياضة

آرسنال يختتم موسمه بمواجهة ساوثهامبتون.. وأرتيتا: نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة

Lebanon 24
25-05-2025 | 02:54
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يسافر آرسنال إلى الساحل الجنوبي يوم الأحد لمواجهة ساوثهامبتون في ختام موسم 2024/25، واضعًا نُصب عينيه ضمان المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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المدير الفني ميكيل أرتيتا شدد خلال حديثه للإعلام على أهمية المباراة الأخيرة، قائلاً: "نريد حصد أكبر عدد ممكن من النقاط. نلعب دائمًا للفوز، ونرغب في إنهاء الموسم بأداء قوي يعكس العمل الذي قمنا به طوال العام."

وأضاف الإسباني: "نريد أيضًا تحقيق أفضل سجل دفاعي، مع الاستمرار في تقديم كرة القدم التي تعكس هوية آرسنال، واحترام المنافسة حتى صافرة النهاية."

لكن الفريق سيخوض اللقاء في ظل غيابات مؤثرة، أبرزها المدافعان ويليام ساليبا وجورين تيمبر. الأخير خضع لعملية جراحية في كاحله هذا الأسبوع بعد معاناة طويلة من الإصابة، أما ساليبا، فقد تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز على نيوكاسل. وأوضح أرتيتا أن عودتهما ستكون على الأرجح مع بداية فترة التحضير للموسم الجديد.

من جهة أخرى، تلقى الفريق دفعة معنوية بعودة كاي هافرتز، الذي شارك أمام نيوكاسل وقد يكون ضمن التشكيلة الأساسية أمام ساوثهامبتون. وقال المدرب عنه: "كان متحمسًا للغاية، وبذل جهدًا كبيرًا في العودة. نحن سعداء جدًا بعودته لمستواه المعروف."

هذا ويستمر غياب كل من غابرييل جيسوس، غابرييل ماغالهايس، وتاكيهيرو تومياسو عن صفوف الفريق بسبب إصابات طويلة الأمد.

مباراة ساوثهامبتون تمثل فرصة لأرتيتا ولاعبيه لإنهاء الموسم بانتصار يمنحهم دفعة معنوية قبل صيف حافل ينتظر النادي على مستوى سوق الانتقالات، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لبناء فريق قادر على المنافسة على الألقاب في الموسم المقبل. (football london)
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