26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
19
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بالصور.. مودريتش يغادر ريال مدريد باكيا
Lebanon 24
25-05-2025
|
06:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
نال النجم
الكرواتي لوكا مودريتش
قائد
ريال مدريد
وداعا يليق بالأساطير عندما خاض آخر مباراة له في
الدوري الإسباني
وسائر المسابقات المحلية مع
الفريق الملكي
.
Advertisement
وأعلن مودريتش الذي حمل ألوان
ريال
مدريد
بين 2013 و2025 عن رحيله رسميا عن الفريق بعد المشاركة في
كأس العالم للأندية
2025.
وغادر
لوكا مودريتش
المباراة في مشهد بكى فيه اللاعب الكرواتي بحرارة بلحظة ملهمة ومؤثرة شهدت تنظيم ممر شرفي وتوقف المباراة في الدقيقة 85 للحظات لتوديع القائد الأسطوري بالطريقة التي تليق بمسيرته البطولية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
Lebanon 24
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
25/05/2025 15:50:29
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من مودريتش يكشف كواليس مغادرة الريال
Lebanon 24
مقرب من مودريتش يكشف كواليس مغادرة الريال
25/05/2025 15:50:29
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بنزيما يكشف سبب مغادرة ريال مدريد
Lebanon 24
بنزيما يكشف سبب مغادرة ريال مدريد
25/05/2025 15:50:29
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ريال مدريد يحاصر السويدي هوغو لارسون
Lebanon 24
ريال مدريد يحاصر السويدي هوغو لارسون
25/05/2025 15:50:29
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
آلان مور يودّع "البوابة الدوّارة" بعد 46 عامًا من خدمة نوتنغهام فورست
Lebanon 24
آلان مور يودّع "البوابة الدوّارة" بعد 46 عامًا من خدمة نوتنغهام فورست
04:04 | 2025-05-25
25/05/2025 04:04:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آرسنال يختتم موسمه بمواجهة ساوثهامبتون.. وأرتيتا: نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة
Lebanon 24
آرسنال يختتم موسمه بمواجهة ساوثهامبتون.. وأرتيتا: نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة
02:54 | 2025-05-25
25/05/2025 02:54:59
Lebanon 24
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا ويستعد لموقعة إنتر ميلان
Lebanon 24
باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا ويستعد لموقعة إنتر ميلان
00:57 | 2025-05-25
25/05/2025 12:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
Lebanon 24
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
23:00 | 2025-05-24
24/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آرسنال يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات
Lebanon 24
آرسنال يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات
16:08 | 2025-05-24
24/05/2025 04:08:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر نتائج الإنتخابات البلدية في الجنوب.. قائمة بأبرز الفائزين
Lebanon 24
آخر نتائج الإنتخابات البلدية في الجنوب.. قائمة بأبرز الفائزين
16:56 | 2025-05-24
24/05/2025 04:56:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ستيفاني عطالله تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت خلال حفل الزفاف
Lebanon 24
بالفيديو: ستيفاني عطالله تدخل القفص الذهبي.. شاهدوا كيف بدت خلال حفل الزفاف
10:16 | 2025-05-24
24/05/2025 10:16:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثرت وبكت خلال حفل زفافها.. كلمات مؤثرة من ستيفاني عطالله لزوجها زاف (فيديو)
Lebanon 24
تأثرت وبكت خلال حفل زفافها.. كلمات مؤثرة من ستيفاني عطالله لزوجها زاف (فيديو)
11:00 | 2025-05-24
24/05/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
Lebanon 24
داخل شقته في بيروت... هكذا تُوفِيَ الشاب أنطونيو صباح اليوم
06:31 | 2025-05-25
25/05/2025 06:31:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد نتائج إنتخابات "المخاتير" في الجنوب.. هؤلاء هم الفائزون
Lebanon 24
جديد نتائج إنتخابات "المخاتير" في الجنوب.. هؤلاء هم الفائزون
16:56 | 2025-05-24
24/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
04:04 | 2025-05-25
آلان مور يودّع "البوابة الدوّارة" بعد 46 عامًا من خدمة نوتنغهام فورست
02:54 | 2025-05-25
آرسنال يختتم موسمه بمواجهة ساوثهامبتون.. وأرتيتا: نريد إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة
00:57 | 2025-05-25
باريس سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا ويستعد لموقعة إنتر ميلان
23:00 | 2025-05-24
جماهير ريال مدريد تُكرّم مودريتش وأنشيلوتي: شكراً "للأسطورة"
16:08 | 2025-05-24
آرسنال يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات
14:16 | 2025-05-24
مستقبل بوستيكوغلو مجهول مع توتنهام
فيديو
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
المذيع لجأ إلى فاصل إعلاني.. فنانة شهيرة تنهار على الهواء مباشرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:49 | 2025-05-23
25/05/2025 15:50:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24