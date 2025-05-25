بالصور.. مودريتش يغادر ريال مدريد باكيا

نال النجم قائد وداعا يليق بالأساطير عندما خاض آخر مباراة له في وسائر المسابقات المحلية مع .

Advertisement

وأعلن مودريتش الذي حمل ألوان بين 2013 و2025 عن رحيله رسميا عن الفريق بعد المشاركة في 2025.

وغادر المباراة في مشهد بكى فيه اللاعب الكرواتي بحرارة بلحظة ملهمة ومؤثرة شهدت تنظيم ممر شرفي وتوقف المباراة في الدقيقة 85 للحظات لتوديع القائد الأسطوري بالطريقة التي تليق بمسيرته البطولية. (روسيا اليوم)