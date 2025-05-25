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رياضة

بالصور.. مودريتش يغادر ريال مدريد باكيا

Lebanon 24
25-05-2025 | 06:40
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نال النجم الكرواتي لوكا مودريتش قائد ريال مدريد وداعا يليق بالأساطير عندما خاض آخر مباراة له في الدوري الإسباني وسائر المسابقات المحلية مع الفريق الملكي.
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وأعلن مودريتش الذي حمل ألوان ريال مدريد بين 2013 و2025 عن رحيله رسميا عن الفريق بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.
 
 
وغادر لوكا مودريتش المباراة  في مشهد بكى فيه اللاعب الكرواتي بحرارة بلحظة ملهمة ومؤثرة شهدت تنظيم ممر شرفي وتوقف المباراة في الدقيقة 85 للحظات لتوديع القائد الأسطوري بالطريقة التي تليق بمسيرته البطولية. (روسيا اليوم)
 
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