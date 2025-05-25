محمد صلاح يخسر جائزة الحذاء الذهبي 2025

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خسر لاعب الإنكليزي رسمياً، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم 2024-2025، رغم تسجيل هدف أمام كريستال بالاس في التعادل الإيجابي (1-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الممتاز.وكان صلاح بحاجة إلى 3 أهداف كاملة ضد كريستال بالاس ليُعادل الفرنسي لاعب متصدّر القائمة بـ31 هدفاً، و4 أهداف ليتفوق عليه وينفرد بالمركز الأول ويُتوج وحيداً بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، لكنه فشل في هز شباك بطل كأس الاتحاد الإنكليزي إلا في مناسبة وحيدة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق، ليرفع رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.وحسم مبابي جائزة الحذاء الذهبي بإجمالي 62 نقطة من 31 هدفاً، مع انتهاء موسم وصيفه فيكتور غيوكيريس مع فريق سبورتينغ لشبونة في الدوري والذي جمع 58.5 نقطة من 39 هدفاً، وكذا صلاح مع ليفربول (58 نقطة من 29 هدفاً)، والإنجليزي هاري كين مع بايرن ميونخ الألماني (52 نقطة من 26 هدفاً).وستكون مهمة البولندي ليفاندوفسكي "شبه مستحيلة" لتعويض فارق الـ6 أهداف مع مبابي، ويحتل مهاجم المركز الخامس بـ25 هدفاً (50 نقطة)، ويخوض آخر مباراة في خارج الديار أمام أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد.وحسب لوائح جائزة الحذاء الذهبي، يحصل اللاعب على نقطتين نظير كل هدف في الدوريات الأوروبية الكبرى، مقابل 1.5 نقطة فقط في الدرجات الدنيا، وهو ما يفسر تفوق كيليان مبابي (31 هدفاً في الليغا) على فيكتور غيوكيريس (39 هدفاً في الدوري البرتغالي).ترتيب سباق الحذاء الذهبي لموسم 2024-25: