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رياضة

محمد صلاح يخسر جائزة الحذاء الذهبي 2025

Lebanon 24
25-05-2025 | 14:14
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خسر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي رسمياً، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لموسم 2024-2025، رغم تسجيل هدف أمام كريستال بالاس في التعادل الإيجابي (1-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الممتاز.
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وكان صلاح بحاجة إلى 3 أهداف كاملة ضد كريستال بالاس ليُعادل الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الإسباني متصدّر القائمة بـ31 هدفاً، و4 أهداف ليتفوق عليه وينفرد بالمركز الأول ويُتوج وحيداً بجائزة الحذاء الذهبي لهذا الموسم، لكنه فشل في هز شباك بطل كأس الاتحاد الإنكليزي إلا في مناسبة وحيدة قبل نهاية الوقت الأصلي بـ6 دقائق، ليرفع رصيده إلى 29 هدفاً في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم.

وحسم مبابي جائزة الحذاء الذهبي بإجمالي 62 نقطة من 31 هدفاً، مع انتهاء موسم وصيفه السويدي فيكتور غيوكيريس مع فريق سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي والذي جمع 58.5 نقطة من 39 هدفاً، وكذا صلاح مع ليفربول (58 نقطة من 29 هدفاً)، والإنجليزي هاري كين مع بايرن ميونخ الألماني (52 نقطة من 26 هدفاً).

وستكون مهمة البولندي روبرت ليفاندوفسكي "شبه مستحيلة" لتعويض فارق الـ6 أهداف مع مبابي، ويحتل مهاجم برشلونة المركز الخامس بـ25 هدفاً (50 نقطة)، ويخوض آخر مباراة في الدوري الإسباني خارج الديار أمام أتلتيك بلباو مساء اليوم الأحد.

وحسب لوائح جائزة الحذاء الذهبي، يحصل اللاعب على نقطتين نظير كل هدف في الدوريات الأوروبية الكبرى، مقابل 1.5 نقطة فقط في الدرجات الدنيا، وهو ما يفسر تفوق كيليان مبابي (31 هدفاً في الليغا) على فيكتور غيوكيريس (39 هدفاً في الدوري البرتغالي).

ترتيب سباق الحذاء الذهبي لموسم 2024-25:
كيليان مبابي- ريال مدريد: 62 نقطة من 31 هدفاً.
فيكتور غيوكيريس- لشبونة: 58.5 نقطة من 39 هدفاً.
محمد صلاح- ليفربول: 58 نقطة من 29 هدفاً.
هاري كين- بايرن ميونخ: 52 نقطة من 26 هدفاً.
روبرت ليفاندوفسكي- برشلونة: 50 نقطة من 26 هدفاً.
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