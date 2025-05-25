Advertisement

رياضة

نهضة بركان المغربي يفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية

Lebanon 24
25-05-2025 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1365868-638838117118653938.jpeg
Doc-P-1365868-638838117118653938.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توج نادي نهضة بركان المغربي بلقب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب مضيفه سيمبا التنزاني، بتعادله معه (1-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأحد.
Advertisement

وتفوق نادي نهضة بركان على سيمبا (3-1) بنتيجة مجموع المباراتين، مستفيدا من فوزه ذهابا على أرضه بهدفين من دون رد الأسبوع الماضي.

وحقق الفريق المغربي بذلك كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث توج به مرتين من قبل عامي 2020 على حساب بيراميدز المصري، و2022 على حساب أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.
مواضيع ذات صلة
منتخب المغرب يفوز بكأس إفريقيا للناشئين
lebanon 24
26/05/2025 00:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الزمالك يتعادل مع ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية
lebanon 24
26/05/2025 00:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بن فرحان: سوريا لديها الكثير من الفرص لتشهد نهضة اقتصادية كبرى
lebanon 24
26/05/2025 00:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
اعلان لائحة "نهضة بقسميا"
lebanon 24
26/05/2025 00:58:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:01 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:14 | 2025-05-25
10:16 | 2025-05-25
08:49 | 2025-05-25
06:40 | 2025-05-25
04:04 | 2025-05-25
02:54 | 2025-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24