نهضة بركان المغربي يفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية

Advertisement

توج نادي نهضة بلقب بطولة الإفريقية ، على حساب مضيفه سيمبا التنزاني، بتعادله معه (1-1) في لقاء الإياب الذي جمعهما اليوم الأحد.وتفوق نادي نهضة بركان على سيمبا (3-1) بنتيجة مجموع المباراتين، مستفيدا من فوزه ذهابا على أرضه بهدفين من دون رد الأسبوع الماضي.وحقق الفريق المغربي بذلك كأس الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، حيث توج به مرتين من قبل عامي 2020 على حساب بيراميدز المصري، و2022 على حساب بيراتس الجنوب إفريقي.