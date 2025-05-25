51 إصابة في ريال مدريد هذا الموسم

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اختُتم موسم 2024-2025 بموسم "صفري" خالٍ من البطولات الكبرى، وسط أزمة إصابات غير مسبوقة طالت معظم لاعبيه، وأدّت إلى تراجع حاد في الأداء والنتائج، وانتهت برحيل المدرب .وأعلن النادي الملكي اليوم الأحد عن تعيين الإسباني مدربًا جديدًا، إيذانًا ببدء حقبة جديدة يتوقع أن تشهد تعاقدات ضخمة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2025.بحسب صحيفة As، تعرّض لاعبو لـ 51 إصابة خلال الموسم، ولم يسلم من الإصابات سوى وأردا غولر. وكان أبرز المصابين وإيدير ميليتاو اللذان غابا بسبب تمزق في الرباط الصليبي.وشكلت الإصابات العضلية النسبة الأكبر (37 حالة)، نتيجة ضغط المباريات ومشاركة الفريق في ست بطولات مختلفة هذا الموسم، من بينها ، ، ، وكأس السوبر والإنتركونتيننتال.