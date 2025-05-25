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رياضة
51 إصابة في ريال مدريد هذا الموسم
Lebanon 24
25-05-2025
|
23:00
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اختُتم موسم
ريال مدريد
2024-2025 بموسم "صفري" خالٍ من البطولات الكبرى، وسط أزمة إصابات غير مسبوقة طالت معظم لاعبيه، وأدّت إلى تراجع حاد في الأداء والنتائج، وانتهت برحيل المدرب
الإيطالي
كارلو أنشيلوتي
.
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وأعلن النادي الملكي اليوم الأحد عن تعيين الإسباني
تشابي ألونسو
مدربًا جديدًا، إيذانًا ببدء حقبة جديدة يتوقع أن تشهد تعاقدات ضخمة خلال سوق الانتقالات الصيفي 2025.
بحسب صحيفة As، تعرّض لاعبو
ريال
مدريد
لـ 51 إصابة خلال الموسم، ولم يسلم من الإصابات سوى
الثنائي
لوكا مودريتش
وأردا غولر. وكان أبرز المصابين
داني كارفاخال
وإيدير ميليتاو اللذان غابا بسبب تمزق في الرباط الصليبي.
وشكلت الإصابات العضلية النسبة الأكبر (37 حالة)، نتيجة ضغط المباريات ومشاركة الفريق في ست بطولات مختلفة هذا الموسم، من بينها
الدوري الإسباني
،
دوري أبطال أوروبا
،
كأس ملك إسبانيا
، وكأس السوبر
الأوروبي
والإنتركونتيننتال.
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