أرنولد: ما فعله جمهور ليفربول يعني لي الكثير

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قال ، مدافع فريق ، إن رفع كأس الدوري الإنجليزي في ملعب " " هو أفضل يوم في حياته، مؤكدا أنه لم يشعر بكل هذا الحب من قبل، بعد غيرت جماهير " " موقفها منه.وذكرت (بي إيه ميديا) أن المدافع دخل كبديل مع بداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع ، الأحد، وعلى عكس المباراة الماضية التي تعرض فيها لصيحات استهجان من جانب جماهير الفريق بعد إعلان قراره بمغادرة الفريق مع نهاية عقده، تلقى ترحيبا حارا من الجماهير.ولوح للجماهير وقام بتقبيل شعار الفريق على قميصه، قبل أن يتم منحه وقتا طويلا لحمل كأس الدوري الإنجليزي في احتفالات زملائه مع الجماهير التي هتفت له أثناء حمله للكأس.وقال في تصريحات لقناة "سكاي سبورتس": "لم أعلم ما أتوقع حينما دخلت إلى بعدما حدث في الأسابيع الماضية".