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رياضة
أنشيلوتي اليوم في البرازيل لتدريب منتخب "السامبا"
Lebanon 24
26-05-2025
|
07:00
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يصل المدرب
كارلو أنشيلوتي
إلى
البرازيل
اليوم الإثنين، تمهيداً لبدء مهمته مع "
السيليساو
" مباشرة استعداداً للفترة المقبلة.
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وذكرت شبكة ESPN أن المدرب
الإيطالي
سيتم تقديمه رسمياً إلى
وسائل الإعلام
مدرباً لمنتخب البرازيل، خلفاً لنظيره دوريفال
جونيور
.
وأوضحت أنّ "
أنشيلوتي
سيبدأ العمل مع المنتخب البرازيلي اعتباراً من الإثنين، ومن المقرر أن يعلن القائمة الأولية للفريق في وقت قريب".
وأضافت أنّ "الظهور الأول للمدرب البالغ من العمر 65 عاماً سيكون مع "السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى
كأس العالم
2026 في حزيران المقبل". (الامارات 24)
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