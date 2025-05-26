أنشيلوتي اليوم في البرازيل لتدريب منتخب "السامبا"

يصل المدرب إلى اليوم الإثنين، تمهيداً لبدء مهمته مع " " مباشرة استعداداً للفترة المقبلة.

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وذكرت شبكة ESPN أن المدرب سيتم تقديمه رسمياً إلى مدرباً لمنتخب البرازيل، خلفاً لنظيره دوريفال .





وأوضحت أنّ " سيبدأ العمل مع المنتخب البرازيلي اعتباراً من الإثنين، ومن المقرر أن يعلن القائمة الأولية للفريق في وقت قريب".

وأضافت أنّ "الظهور الأول للمدرب البالغ من العمر 65 عاماً سيكون مع "السامبا" في التصفيات المؤهلة إلى 2026 في حزيران المقبل". (الامارات 24)