سيارة تصدم محتفلين بتتويج ليفربول

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أعلنت الشرطة وأجهزة طوارئ في أن سيارة صدمت حشدا في المدينة الواقعة في شمال مساء الاثنين أثناء احتفال بفوزه بلقب الممتاز.وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة" في وسط المدينة. وأوقفت الشرطة رجلا في المكان.ورأى صحافي في وكالة" فرانس برس" أربعة أشخاص على الأقل ينقلون على حمالات.ووصف رئيس الوزراء المشاهد في ليفربول على أنها "مروعة".وقال ستارمر عبر منصة" إكس": "المشاهد في ليفربول مروعة - قلوبنا مع المصابين أو المتضررين"، شاكرا أجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة.وأظهرت مشاهد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تنحرف عن الطريق باتجاه الحشود الكبيرة في ختام الاحتفالات الكبيرة التي تخللها قيام اللاعبين بعرض كأس البطولة خلال مرورهم في حافلة مشكوفة عبر شوارع المدينة.وأحاطت الحشود وعناصر الشرطة بالسيارة سريعا وبأشخاص عدة كانوا ممددين على الأرض.وقال جهاز الاسعاف " أمبولانس" إن طواقمه "تقيم الوضع" مع أجهزة طوارئ أخرى.وأضاف في بيان: "أوليتونا هي ضمان حصول الناس على المساعدة الطبية التي يحتاجونها بأسرع وقت ممكن". (الوكالة الوطنية)