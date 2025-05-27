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رياضة

ناد يخسر 8 من لاعبيه في يوم واحد!

Lebanon 24
27-05-2025 | 03:42
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شهد نادي فاكل فورونيج الروسي، الذي هبط مؤخرًا من الدوري الممتاز، موجة رحيل جماعية طالت ثمانية من لاعبيه في يوم واحد، ما يعكس حجم التغييرات التي يمر بها الفريق بعد خروجه من دوري الأضواء.
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ففي يوم الاثنين، غادر أربعة لاعبين الفريق بانتهاء فترة إعارتهم وعودتهم إلى أنديتهم الأصلية، فيما انتهت عقود ثلاثة لاعبين آخرين، ولم يتم تجديدها من قبل النادي. أما المدافع المخضرم سيرغي بريزغالوف (32 عامًا)، فقد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا، على أن ينضم إلى الطاقم الفني للنادي.

وكان المدير العام للنادي، رومان أسخابادزه، قد صرح في وقت سابق بأن الميزانية السنوية لفاكل تبلغ مليار روبل. يُذكر أن فاكل تأكد هبوطه من الدوري الممتاز رسميًا في 11 أيار، بعد خسارته أمام لوكوموتيف موسكو بهدف نظيف على أرضه، ليحتل المركز الخامس عشر مع نهاية الموسم.
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