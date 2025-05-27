ناد يخسر 8 من لاعبيه في يوم واحد!

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شهد نادي فاكل فورونيج الروسي، الذي هبط مؤخرًا من ، موجة رحيل جماعية طالت ثمانية من لاعبيه في ، ما يعكس حجم التغييرات التي يمر بها الفريق بعد خروجه من .ففي يوم الاثنين، غادر أربعة لاعبين الفريق بانتهاء فترة إعارتهم وعودتهم إلى أنديتهم الأصلية، فيما انتهت عقود ثلاثة لاعبين آخرين، ولم يتم تجديدها من قبل النادي. أما المدافع المخضرم بريزغالوف (32 عامًا)، فقد أعلن اعتزاله اللعب نهائيًا، على أن ينضم إلى الطاقم الفني للنادي.وكان للنادي، أسخابادزه، قد صرح في وقت سابق بأن الميزانية السنوية لفاكل تبلغ مليار روبل. يُذكر أن فاكل تأكد هبوطه من الدوري الممتاز رسميًا في 11 أيار، بعد خسارته أمام بهدف نظيف على أرضه، ليحتل عشر مع نهاية الموسم.