"يويفا" يوضح أسباب استمرار استبعاد روسيا من البطولات

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عبر رئيس "يويفا" ، عن أسفه لاستبعاد المنتخبات الشابة الروسية من البطولات، معتبرا أن الأطفال يدفعون ثمن صراعات سياسية لا علاقة لهم بها.وفي تصريحات نقلتها صحيفة O Jogo عن Kicker، قال تشيفرين:"من المحزن أننا لا نسمح للأطفال باللعب بسبب القيود المفروضة. إنهم يظنون الآن أننا نكرههم أو نكره أمتهم. وأنا لا أكره أي أمة"، لافتا الى أن بعض الاتحادات الوطنية تعرضت لضغوط سياسية شديدة، مما دفعها لرفض فكرة إشراك الفرق الروسية. وأضاف:"من الواضح أنه لن يكون هناك أي تغيير في موقفنا تجاه المنتخبات الروسية للكبار حتى ينتهي النزاع".وكان لليويفا اقترح في أيلول 2023 السماح بمشاركة المنتخبات في المسابقات تحت صفة "محايدة"، إلا أن دولا مثل أعربت عن نيتها مقاطعة أي مباريات ضد ، مما أدى إلى إلغاء القرار.يذكر أن " " و"يويفا" قررا في شباط 2022 استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من جميع البطولات الدولية، لتقتصر مشاركاتها منذ ذلك الحين على المباريات الودية فقط.