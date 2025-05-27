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رياضة

"يويفا" يوضح أسباب استمرار استبعاد روسيا من البطولات

Lebanon 24
27-05-2025 | 04:31
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عبر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، عن أسفه لاستبعاد المنتخبات الشابة الروسية من البطولات، معتبرا أن الأطفال يدفعون ثمن صراعات سياسية لا علاقة لهم بها.
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وفي تصريحات نقلتها صحيفة O Jogo عن Kicker، قال تشيفرين:"من المحزن أننا لا نسمح للأطفال الروس باللعب بسبب القيود المفروضة. إنهم يظنون الآن أننا نكرههم أو نكره أمتهم. وأنا لا أكره أي أمة"، لافتا الى أن بعض الاتحادات الوطنية تعرضت لضغوط سياسية شديدة، مما دفعها لرفض فكرة إشراك الفرق الروسية. وأضاف:"من الواضح أنه لن يكون هناك أي تغيير في موقفنا تجاه المنتخبات الروسية للكبار حتى ينتهي النزاع".

وكان المكتب التنفيذي لليويفا اقترح في أيلول 2023 السماح بمشاركة المنتخبات الروسية الشابة في المسابقات تحت صفة "محايدة"، إلا أن دولا مثل أوكرانيا أعربت عن نيتها مقاطعة أي مباريات ضد روسيا، مما أدى إلى إلغاء القرار.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" و"يويفا" قررا في شباط 2022 استبعاد المنتخبات والأندية الروسية من جميع البطولات الدولية، لتقتصر مشاركاتها منذ ذلك الحين على المباريات الودية فقط. 
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