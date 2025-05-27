بطولة جامعية في "البيبي فوت" في كلية الاعلام 2

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نظم الاتحاد اللبناني لكرة قدم الطاولة Babyfoot ، بلجنته التأسيسية، أول بطولة جامعية في "البيبي فوت" كرة قدم الطاولة في ، وذلك في إطار جهوده لتفعيل هذه الرياضة على الصعيد الجامعي، وتشجيع التفاعل الطلابي من خلال أنشطة مبتكرة.وقد أُقيمت البطولة في كلية الإعلام الفرع الثاني بالجامعة ، بحضور اللبناني لكرة قدم الطاولة إلياس واكيم، وأعضاء اللجنة التأسيسية الدكتورة سيلين مرعب وميراي سمرا، وبمشاركة فعّالة من دائرة النشاط الرياضي .شارك في البطولة 75 طالبا وطالبة من مختلف كليات وفروع الجامعة، وتنافسوا ضمن فئتي الفردي والزوجي في أجواء رياضية مفعمة بالحماس والروح التنافسية. وقد أدارت اليوم الرياضي تانيا ، وتخلّله أنشطة ترفيهية ساهمت في تعزيز الروابط بين الطلاب.وهنا النتائج الرسمية للبطولة:فئة الفردي:1 - إيليو كرم (كلية الإعلام 2)2 - أدهم بشناك (كلية الفنون والعمارة – الفرع الرابع)3 - سيرجيو حبيب (كلية الهندسة 2 – رومية)فئة الزوجي:1 - إيليو كرم – جيفارا ياسين (كلية الإعلام 2)2 - عيد صفير – شادي غانم (كلية الفنون والعمارة – الفرع الرابع)3 - سيرجيو حبيب – وسام رياشي (كلية الهندسة 2 – رومية)جائزة أفضل لاعب:1 - سيرجيو حبيب (كلية الهندسة 2)2 - إيليو كرم (كلية الإعلام 2)3 - جيفارا ياسين (كلية الإعلام 2)واكب النشاط عدد من الشخصيات الأكاديمية والرياضية، من بينهم: الدكتورة جوسلين نادر، عميدة كلية الإعلام، الدكتورة نسرين الزمار، مديرة الكلية، والدكتور طارق عساف، مستشار اللبنانية للشؤون الرياضية، إلى جانب السيدة مادلين مراد، أمينة سر الكلية، الدكتور ميشال لفة، الدكتورة ماري نويل ، الدكتورة وفاء ، والسيدة شمالي، أمينة صندوق الاتحاد، والزميل وديع المسؤول الإعلامي في دائرة النشاط الرياضي، والمدربة جيسيكا كرم. كما كان للدكتورة سابين أبو رفول، ممثلة قسم العلاقات العامة في الجامعة، دور بارز في مواكبة التنظيم والتنسيق الإعلامي لهذا الحدث الرياضي الجامعي.تُعدّ هذه البطولة الأولى من نوعها في الجامعة اللبنانية، وتشكل انطلاقة لسلسلة من الأنشطة الرياضية التي يعتزم الاتحاد تنظيمها بالتعاون مع مؤسسات جامعية مختلفة، تعزيزًا لروح المبادرة والرياضة والتلاقي بين الشباب اللبناني.