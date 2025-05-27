نبيل جلبوط ووسيم سيف الدين بطلا المرحلة الأولة لاجتياز الصخور والعوائق

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نظّم للسيارات والسياحة، بالتعاون مع بلدية ، المسابقة الأولى لرياضة اجتياز الصخور والعوائق "روك كراولينغ" لعام 2025، والتي أقيمت في منطقة صنين وسط أجواء حماسية وتحديات ميكانيكية وميدانية مميزة.وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:فئة "إكستريم فل لوك":نبيل جلبوط على متن "باغي"على "باغي"شادي العرجه على "باغي"فئة "فل لوك":وسيم على "باغي"زوين على "باغي"إلياس الحاج على "باغي"وفي ختام المنافسات، تم توزيع الكؤوس على الفائزين من قبل رئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي كابي كريكر، ومدير السباق جان ونس. كما تم تقديم درع تذكارية لرئيس بلدية كفرسلوان، ، تكريماً لدعمه ومساهمته في إنجاح هذا الحدث الرياضي.