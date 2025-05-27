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رياضة

نبيل جلبوط ووسيم سيف الدين بطلا المرحلة الأولة لاجتياز الصخور والعوائق

Lebanon 24
27-05-2025 | 05:54
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نظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة، بالتعاون مع بلدية كفرسلوان، المسابقة الأولى لرياضة اجتياز الصخور والعوائق "روك كراولينغ" لعام 2025، والتي أقيمت في منطقة صنين وسط أجواء حماسية وتحديات ميكانيكية وميدانية مميزة.
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وجاءت النتائج النهائية على الشكل التالي:

فئة "إكستريم فل لوك":

نبيل جلبوط على متن "باغي"

وسام صليبا على "باغي"

شادي العرجه على "باغي"

فئة "فل لوك":

وسيم سيف الدين على "باغي"

إيلي زوين على "باغي"

إلياس الحاج على "باغي"

وفي ختام المنافسات، تم توزيع الكؤوس على الفائزين من قبل رئيس مصلحة رياضة السيارات في النادي كابي كريكر، ومدير السباق جان ونس. كما تم تقديم درع تذكارية لرئيس بلدية كفرسلوان، الدكتور فادي حاطوم، تكريماً لدعمه ومساهمته في إنجاح هذا الحدث الرياضي.
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