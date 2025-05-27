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رياضة

أحدهما فابريغاس... إسمان مطروحان لتدريب فريق "لايبزغ"

Lebanon 24
27-05-2025 | 07:05
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ذكرت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" الألمانيتان،  أن نادي "لايبزغ" الألماني لكرة القدم لم يفقد الأمل في التعاقد مع سيسك فابريغاس، مدرب فريق كومو الإيطالي، ليصبح مديراً فنياً جديداً للفريق.
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وأجرى الألماني يورغن كلوب، رئيس قسم كرة القدم العالمية في شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، محادثات مع المدرب الإسباني.
 
ولا يزال بإمكان فابريغاس  تمديد عقده مع نادي كومو، حيث يمتلك أيضاً أسهماً فيه.
 
 
وفي حال رفض لاعب خط الوسط السابق لأندية برشلونة الإسباني وآرسنال وتشيلسي الإنكليزيين عرض لايبزغ، فإن النمساوي أوليفر غلاسنر، مدرب كريستال بالاس الإنكليزي، سيكون المرشح الأوفر حظاً، لقيادة الفريق الألماني، وفقاً لتقارير إعلامية. (الامارات 24) 
 
 
 

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