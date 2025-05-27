أحدهما فابريغاس... إسمان مطروحان لتدريب فريق "لايبزغ"

ذكرت صحيفتا " " و"شبورت بيلد" الألمانيتان، أن نادي " " الألماني لم يفقد الأمل في التعاقد مع ، مدرب فريق كومو ، ليصبح مديراً فنياً جديداً للفريق.

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وأجرى ، رئيس قسم العالمية في شركة "ريد بول" لمشروبات الطاقة، محادثات مع المدرب الإسباني.

ولا يزال بإمكان فابريغاس تمديد عقده مع نادي كومو، حيث يمتلك أيضاً أسهماً فيه.

وفي حال رفض لاعب خط الوسط السابق لأندية وآرسنال وتشيلسي الإنكليزيين عرض لايبزغ، فإن النمساوي ، مدرب الإنكليزي، سيكون المرشح الأوفر حظاً، لقيادة الفريق الألماني، وفقاً لتقارير إعلامية. (الامارات 24)