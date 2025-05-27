إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما

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يواجه ، جناح فريق ، عقوبة إيقاف طويلة الأمد بعد أن اتهمه ، ناديه السابق، بلكم لاعبين اثنين من فريق الشباب بالنادي.وذكرت تقارير إخبارية أن الحادثة وقعت بعد فوز فيورنتينا على روما في الدور قبل النهائي لبطولة الشباب "بريمافيرا".ونفى زانيولو ارتكاب أي مخالفات بعد أن أصدر روما بيانا بشأن "الحادث المؤسف"، إلا أن فتح تحقيقاً يوم الثلاثاء.وذكر بيان نادي : وفقا للتقارير الأولية، يزعم أن اللاعب دخل غرفة ملابس فريق الشباب بعد المباراة، وانخرط في سلوك استفزازي تجاه بعض لاعبي شباب روما. (العربية)