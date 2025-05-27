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رياضة
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
Lebanon 24
27-05-2025
|
10:23
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يواجه
نيكولو زانيولو
، جناح فريق
فيورنتينا
الإيطالي
، عقوبة إيقاف طويلة الأمد بعد أن اتهمه
روما
، ناديه السابق، بلكم لاعبين اثنين من فريق الشباب بالنادي.
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وذكرت تقارير إخبارية أن الحادثة وقعت بعد فوز فيورنتينا على روما في الدور قبل النهائي لبطولة
دوري
الشباب "بريمافيرا".
ونفى زانيولو ارتكاب أي مخالفات بعد أن أصدر روما بيانا بشأن "الحادث المؤسف"، إلا أن
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم
فتح تحقيقاً يوم الثلاثاء.
وذكر بيان نادي
العاصمة الإيطالية
: وفقا للتقارير الأولية، يزعم أن اللاعب دخل غرفة ملابس فريق الشباب بعد المباراة، وانخرط في سلوك استفزازي تجاه بعض لاعبي شباب روما. (العربية)
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