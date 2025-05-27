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رياضة
حلم ميسي وسواريز تحقق
Lebanon 24
27-05-2025
|
12:37
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أعلن النجمان الكبيران
لويس سواريز
وليونيل
ميسي
، ثنائي
إنتر ميامي
الأميركي، عن إطلاق مشروع
رياضي
مشترك يتمثل في تأسيس نادي محترف جديد في الأوروغواي يحمل اسم "
ديبورتيفو
LSM"، وهي الأحرف الأولى من اسميهما.
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وظهر
سواريز
عبر حساباته على
مواقع التواصل الاجتماعي
، ليكشف عن هذا المشروع الطموح، ووجّه دعوة مباشرة لصديقه وشريكه ميسي للانضمام إليه، قائلاً: "اليوم أود أن أشارككم مشروعًا مهمًا جداً بالنسبة لي ولعائلتي... حلمٌ بدأ عام 2018 واليوم بدأ يتحقق".
النادي الجديد سينطلق من
دوري
الدرجة الرابعة الأوروغوياني مع خطط للانضمام الرسمي إلى
اتحاد كرة القدم
المحلي في عام 2025. وقد تطوّر المشروع بالفعل ليشمل بنية تحتية متكاملة ومركزاً رياضياً حديثاً يضم أكثر من 3000 عضو وأكثر من 80 متخصصاً يعملون يومياً لدعم الأطفال والمراهقين في مختلف الجوانب الرياضية والإنسانية.
قال سواريز: "نطمح إلى توفير بيئة رياضية وإنسانية حقيقية، تمنح
الأطفال والشباب
فرصاً لم تتح لنا في بداياتنا... نريد أن نعيد شيئاً لهذا المجتمع الذي نشأنا فيه".
من جانبه، عبّر ميسي عن سعادته بالانضمام إلى المشروع، قائلاً: "أشكر لويس على منحي هذه الفرصة... إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من هذا الحلم، وأن أساهم في تطويره إلى جانب صديق عزيز".
وأضاف النجم الأرجنتيني: "نحن نعمل معاً منذ سنوات طويلة، وتجمعنا رؤية مشتركة
لكرة القدم
، واليوم نترجمها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الأجيال". (العين)
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