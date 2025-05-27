Advertisement

رياضة

حلم ميسي وسواريز تحقق

Lebanon 24
27-05-2025 | 12:37
A-
A+
Doc-P-1366699-638839717472569076.png
Doc-P-1366699-638839717472569076.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النجمان الكبيران لويس سواريز وليونيل ميسي، ثنائي إنتر ميامي الأميركي، عن إطلاق مشروع رياضي مشترك يتمثل في تأسيس نادي محترف جديد في الأوروغواي يحمل اسم "ديبورتيفو LSM"، وهي الأحرف الأولى من اسميهما.
Advertisement

وظهر سواريز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكشف عن هذا المشروع الطموح، ووجّه دعوة مباشرة لصديقه وشريكه ميسي للانضمام إليه، قائلاً: "اليوم أود أن أشارككم مشروعًا مهمًا جداً بالنسبة لي ولعائلتي... حلمٌ بدأ عام 2018 واليوم بدأ يتحقق".

النادي الجديد سينطلق من دوري الدرجة الرابعة الأوروغوياني مع خطط للانضمام الرسمي إلى اتحاد كرة القدم المحلي في عام 2025. وقد تطوّر المشروع بالفعل ليشمل بنية تحتية متكاملة ومركزاً رياضياً حديثاً يضم أكثر من 3000 عضو وأكثر من 80 متخصصاً يعملون يومياً لدعم الأطفال والمراهقين في مختلف الجوانب الرياضية والإنسانية.

قال سواريز: "نطمح إلى توفير بيئة رياضية وإنسانية حقيقية، تمنح الأطفال والشباب فرصاً لم تتح لنا في بداياتنا... نريد أن نعيد شيئاً لهذا المجتمع الذي نشأنا فيه".

من جانبه، عبّر ميسي عن سعادته بالانضمام إلى المشروع، قائلاً: "أشكر لويس على منحي هذه الفرصة... إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءاً من هذا الحلم، وأن أساهم في تطويره إلى جانب صديق عزيز".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "نحن نعمل معاً منذ سنوات طويلة، وتجمعنا رؤية مشتركة لكرة القدم، واليوم نترجمها إلى واقع ملموس يعود بالنفع على الأجيال". (العين)
مواضيع ذات صلة
بهدف رائع.. ميسي يحقق إنجازا تاريخيا
lebanon 24
28/05/2025 03:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل بدأ يتحقّق حلم الأمير الشاب؟
lebanon 24
28/05/2025 03:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ليس ميسي ولا رونالدو... لاعب شهير يحقق إنجازاً تاريخياً في الليغا (فيديو)
lebanon 24
28/05/2025 03:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
لاعب كرة قدم سابق: ميسي مُحبط من زملائه
lebanon 24
28/05/2025 03:18:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:40 | 2025-05-27
16:25 | 2025-05-27
16:15 | 2025-05-27
15:57 | 2025-05-27
10:23 | 2025-05-27
08:38 | 2025-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24