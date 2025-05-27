بعد تعيين ألونسو.. أسطورة ريال مدريد يعتزل

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ويمثّل رحيل راؤول نهاية رحلة امتدت لسبع سنوات في الجهاز الفني للنادي، بدأت عام 2018 حين تولّى تدريب فريق الناشئين تحت 15 عاماً، قبل أن يتدرج سريعاً في المناصب ويقود الفريق الرديف، كما نجح في قيادة فريق الشباب للتتويج بلقب للشباب عام 2020.راؤول، الذي يُعد من أبرز الهدافين في تاريخ ريال مدريد، حيث سجّل 323 هدفاً في 741 مباراة خلال مسيرته الممتدة بين عامي 1994 و2010، نشر بياناً مؤثراً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام جاء فيه:"اعتباراً ، أبلغت ريال مدريد بقرار إنهاء خدمتي في النادي. لقد مرّت سبع سنوات استمتعت خلالها بشغفي الكبير بكرة القدم منذ صغري. أنا متأكد من أن هذه السنوات ساعدتني على النمو كلاعب محترف وكشخص".ولم يحدد راؤول وجهته المقبلة، لكن تقارير إعلامية ترجّح أن يكون في طريقه لخوض أول تجربة تدريبية له على مستوى الفريق الأول، سواء في أو خارجها، خاصة مع ارتباط اسمه بعدة أندية في والإيطالي خلال الأشهر الماضية. (football london)