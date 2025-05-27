20
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
14
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
يامال يثبت حضوره داخل برشلونة
Lebanon 24
27-05-2025
|
16:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد نادي
برشلونة الإسباني
عقد جناحه المتألق
لامين يامال
حتى عام 2031، حسب ما أعلن النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء.
Advertisement
وقال
برشلونة
بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الماضي، في بيان، "توصّل برشلونة ولامين جمال إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 حزيران عام 2031".
وأضاف "تجديد عقد لامين هو تأكيد لصلابة مشروع برشلونة. تألقه على مسرح
الكرة
العالمية لا يشبه إلا حفنة من اللاعبين وهذا الأمر بدأ في مباراته الرسمية الأولى وتحديدا في 29 نيسان عام 2023 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره".
ورأت الصحف
الإسبانية
أن جمال صاحب الأصول المغربية بات بعد تجديد عقده أحد أكثر اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة.
وكان الصحفي
الإيطالي
الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين قد أكد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن لامين سيواصل مسيرته مع برشلونة حتى صيف عام 2031.
ويتضمن العقد الجديد حوافز مالية مرتبطة بالأداء من بينها الفوز بجائزة
الكرة الذهبية
، مما قد يجعل اللاعب صاحب الراتب الأعلى في الفريق مستقبلا. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس الإيرانية: التحقيق الأولي في انفجار ميناء رجائي يثبت وجود مواد خطرة داخل الحاويات
Lebanon 24
وكالة فارس الإيرانية: التحقيق الأولي في انفجار ميناء رجائي يثبت وجود مواد خطرة داخل الحاويات
28/05/2025 03:18:56
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
Lebanon 24
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
28/05/2025 03:18:56
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يُعد عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة "حالة خاصة"؟
Lebanon 24
لماذا يُعد عقد لامين يامال الجديد مع برشلونة "حالة خاصة"؟
28/05/2025 03:18:56
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يامال يكشف سر تألقه مع برشلونة
Lebanon 24
يامال يكشف سر تألقه مع برشلونة
28/05/2025 03:18:56
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اعتقال رجل بعد حادث مروّع في موكب احتفال ليفربول: 65 إصابة والتحقيقات مستمرة
Lebanon 24
اعتقال رجل بعد حادث مروّع في موكب احتفال ليفربول: 65 إصابة والتحقيقات مستمرة
16:40 | 2025-05-27
27/05/2025 04:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن
Lebanon 24
هكذا علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن
16:25 | 2025-05-27
27/05/2025 04:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعيين ألونسو.. أسطورة ريال مدريد يعتزل
Lebanon 24
بعد تعيين ألونسو.. أسطورة ريال مدريد يعتزل
15:57 | 2025-05-27
27/05/2025 03:57:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حلم ميسي وسواريز تحقق
Lebanon 24
حلم ميسي وسواريز تحقق
12:37 | 2025-05-27
27/05/2025 12:37:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
Lebanon 24
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
10:23 | 2025-05-27
27/05/2025 10:23:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
Lebanon 24
فيديو ينتشر: راغب علامة ينسى كلمات أغنيته على المسرح… شاهدوا ردة فعله!
04:10 | 2025-05-27
27/05/2025 04:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!
Lebanon 24
"مهند".. أصغر رئيس بلدية في لبنان!
00:28 | 2025-05-27
27/05/2025 12:28:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم كميل ابي خليل.. فقد أعز الناس (صور)
03:52 | 2025-05-27
27/05/2025 03:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير جدّاً يهزّ الصين... ومعلومات عن وجود العديد من الضحايا (فيديو)
08:17 | 2025-05-27
27/05/2025 08:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
Lebanon 24
حادثة مروّعة... إليكم ما شهدته منطقة الشويفات
08:01 | 2025-05-27
27/05/2025 08:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:40 | 2025-05-27
اعتقال رجل بعد حادث مروّع في موكب احتفال ليفربول: 65 إصابة والتحقيقات مستمرة
16:25 | 2025-05-27
هكذا علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن
15:57 | 2025-05-27
بعد تعيين ألونسو.. أسطورة ريال مدريد يعتزل
12:37 | 2025-05-27
حلم ميسي وسواريز تحقق
10:23 | 2025-05-27
إتّهام زانيولو بلكم لاعبين اثنين من روما
08:38 | 2025-05-27
اليوم... يامال سيُوقّع عقداً مع برشلونة حتّى 2031
فيديو
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
Lebanon 24
جريمة مرعبة.. زوج والدته قتله بسبب لعبة!
04:27 | 2025-05-25
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
Lebanon 24
بعد انتشار فيديو خادش لها مع شاب داخل سيارة.. هبة نور ترد لأول مرة وتكشف عن زواجها في سن صغيرة (فيديو)
01:30 | 2025-05-24
28/05/2025 03:18:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24