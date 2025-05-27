يامال يثبت حضوره داخل برشلونة

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جدد نادي عقد جناحه المتألق حتى عام 2031، حسب ما أعلن النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء.وقال بطل الثنائية المحلية الدوري والكأس الموسم الماضي، في بيان، "توصّل برشلونة ولامين جمال إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي سيربطه بالنادي حتى 30 حزيران عام 2031".وأضاف "تجديد عقد لامين هو تأكيد لصلابة مشروع برشلونة. تألقه على مسرح العالمية لا يشبه إلا حفنة من اللاعبين وهذا الأمر بدأ في مباراته الرسمية الأولى وتحديدا في 29 نيسان عام 2023 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره".ورأت الصحف أن جمال صاحب الأصول المغربية بات بعد تجديد عقده أحد أكثر اللاعبين أجرا في صفوف برشلونة.وكان الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين قد أكد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" أن لامين سيواصل مسيرته مع برشلونة حتى صيف عام 2031.ويتضمن العقد الجديد حوافز مالية مرتبطة بالأداء من بينها الفوز بجائزة ، مما قد يجعل اللاعب صاحب الراتب الأعلى في الفريق مستقبلا. (الجزيرة)