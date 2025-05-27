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رياضة

هكذا علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن

Lebanon 24
27-05-2025 | 16:25
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أكّد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ، أن مشاركة النادي البافاري في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية تمثل محطة بارزة في مسيرته نحو الحفاظ على مكانته بين كبار القارة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة هي دليل على الاستمرارية في النخبة الأوروبية، حتى وإن لم تُحسم جميع صفقات السوق لصالح بايرن.
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وفي تصريحات نُشرت اليوم، علّق دريسن على تعثّر صفقة ضم نجم باير ليفركوزن فلوريان فيرتز، الذي بات أقرب إلى ليفربول، قائلاً: "ليس كل لاعب نرغب فيه سينضم إلينا، وهذا جزء طبيعي من اللعبة. لكن في بايرن، نحن نشارك في كل بطولة ممكنة كل عام – كأس العالم للأندية هو خير دليل على ذلك".

ويُعدّ تأهّل بايرن ميونيخ إلى البطولة العالمية – المقرّر انطلاقها في 15 حزيران المقبل – ثمرة لنتائجه الأوروبية في آخر أربعة مواسم، بحسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وسيخوض الفريق بقيادة المدرب فينسنت كومباني مواجهات قوية في مجموعته أمام كل من بوكا جونيورز، أوكلاند سيتي، وبنفيكا، حيث يستهل مشواره بمواجهة أوكلاند، بطل أوقيانوسيا.

في المقابل، لم ينجح ليفربول في التأهل إلى البطولة بعد فشله في التتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2022، رغم وصوله إلى النهائي حينها. إلا أن النادي الإنكليزي عاد ليخطف الأضواء مجددًا، بعدما قدّم عرضًا رسميًا بقيمة 85 مليون جنيه إسترليني لضم فيرتز، في صفقة قد تُعدّ الأكبر في تاريخه.

وقد أكّد سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن، وجود اهتمام فعلي من ليفربول، دون حسم أي شيء حتى اللحظة. (mirror)
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