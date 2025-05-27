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رياضة

راموس ورونالدو.. هل يتحقق الحلم مجددًا؟

Lebanon 24
27-05-2025 | 23:00
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بدأ سيرخيو راموس تحركاته من أجل إقناع زميله السابق كريستيانو رونالدو للانضمام إلى مونتيري المكسيكي خلال كأس العالم للأندية.
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انضم سيرخيو راموس إلى مونتيري في شباط الماضي، وسيقود الفريق في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة بعد أقل من ثلاثة أسابيع.

وذكر الصحفي الإيطالي نيكولو سكيرا أن راموس بدأ بالفعل محاولاته لإقناع رونالدو في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل أسطورة البرتغال.

وانتهى رونالدو من مباريات الموسم الحالي مع النصر في دوري روشن السعودي، وهو الأخير في عقده.

وفاجأ رونالدو جماهيره برسالة غامضة بعد ختام الموسم، وكتب "الفصل انتهى. القصة؟ مازالت تُكتب. مُمتن للجميع"، ونشر صورة لنفسه بقميص النصر.

وفسّر الكثيرون هذه الرسالة بأن رونالدو يودع النصر، وسيبدأ تجربة جديدة، وهناك من اعتقد أنها رسالة عادية من كريستيانو مع الوصول إلى خط النهاية في الموسم الجاري. (الشرق)
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