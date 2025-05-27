راموس ورونالدو.. هل يتحقق الحلم مجددًا؟

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بدأ تحركاته من أجل إقناع زميله السابق للانضمام إلى مونتيري المكسيكي خلالانضم سيرخيو إلى مونتيري في شباط الماضي، وسيقود الفريق في في بعد أقل من ثلاثة أسابيع.وذكر الصحفي أن راموس بدأ بالفعل محاولاته لإقناع في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل أسطورة .وانتهى رونالدو من مباريات الموسم الحالي مع النصر في ، وهو الأخير في عقده.وفاجأ رونالدو جماهيره برسالة غامضة بعد ختام الموسم، وكتب "الفصل انتهى. القصة؟ مازالت تُكتب. مُمتن للجميع"، ونشر صورة لنفسه بقميص النصر.وفسّر الكثيرون هذه الرسالة بأن رونالدو يودع النصر، وسيبدأ تجربة جديدة، وهناك من اعتقد أنها رسالة عادية من كريستيانو مع الوصول إلى في الموسم الجاري. (الشرق)