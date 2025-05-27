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رياضة

مواجهة "محتملة" خلال أيام.. رونالدو ضد ميسي مجددا

Lebanon 24
27-05-2025 | 23:42
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كشف تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أن كريستيانو رونالدو يبدو مرشحا للعب في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام في الولايات المتحدة، بعد تلميحه إلى مغادرة فريقه النصر السعودي.
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واستمرت المفاوضات بشأن تمديد عقد رونالدو مع النصر لأشهر من دون التوصل إلى اتفاق، وزاد الأسطورة البرتغالي من التكهنات حول مستقبله بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي مساء الإثنين.

وكتب رونالدو (40 عاما) مرتديا قميص النصر: "انتهى هذا الفصل. القصة؟ لا تزال تكتب. ممتن للجميع".

وينتهي عقد رونالدو مع النصر خلال شهر حزيران المقبل، بينما يفتتح مونديال الأندية يوم 14 من الشهر ذاته.

لكن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو لمح مؤخرا إلى أن النجم الفذ قد يشارك في كأس العالم للأندية، عندما قال: "قد يلعب رونالدو مع أحد الفرق المشاركة. هناك مناقشات مع بعض الأندية، لذا إذا أبدى أي ناد اهتمامه بالتعاقد مع رونالدو في كأس العالم للأندية، فلا أحد يعلم".
وكان الفيفا أعلن تطييق فترة انتقالات إضافية بين يومي 1 و10 حزيران، للسماح للأندية بتسجيل لاعبيها في كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، التي ستضم 32 فريقا.

وحسب "تلغراف"، يتوقع أن يوقع رونالدو عقدا قصير الأجل مع أحد الأندية المشاركة في البطولة، قبل تقييم مستقبله وتحديد الوجهة التي يريد اللعب فيها خلال الموسم المقبل.

وإذا حدث ذلك، فسوف يفتح الباب أمام مواجهة أخرى بين رونالدو وغريمه التقليدي ليونيل ميسي، الذي يقود إنتر ميامي الأميركي في البطولة.

وتقام مباراة الافتتاح في 14 حزيران، بين إنتر ميامي والأهلي المصري، في البطولة التي تقام بمشاركة فرق من صفوة أوروبا، على رأسها ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.
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