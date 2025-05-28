لبنان يواجه عُمان ودّياً في محطة تحضيريّة قبل موقعة اليمن

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يحلّ منتخب ضيفاً على نظيره العُماني مساء اليوم عند الساعة السابعة بتوقيت ، في مباراة دولية ودّية تُقام خلف أبواب مغلقة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، وذلك تلبيةً لطلب الاتحاد العُماني .وتشكّل هذه المواجهة فرصة ثمينة لـ "رجال " للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات المتطوّرة على الساحة الآسيوية، إذ يواصل المنتخب العُماني سعيه لاقتناص إحدى بطاقات التأهّل المباشر إلى نهائيات 2026، من بوابة ضمن الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، حيث لا تفصله سوى ثلاث نقاط عن المركز الأول المؤهّل مباشرةً. ووصلت بعثة المنتخب اللبناني إلى العاصمة مسقط الفائت، وانخرط اللاعبون مباشرة في معسكر تدريبي مغلق، يندرج ضمن إطار التحضير لمواجهة اليمن المقبلة، والتي يستضيفها ملعب الوطني ضمن الجولة المقبلة من تصفيات 2027، باعتبار الكويت الأرض المعتمدة للمنتخب اليمني.ويغيب عن تشكيلة منتخب لبنان عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم الهجومي حسين شكرون وعمر شعبان بسبب الإصابة، إلى جانب المدافع بدرو بو ديب الذي يشارك حالياً في استعدادات فريقه باتشوكا المكسيكي تحضيراً لكأس العالم للأندية. كما سيغيب الثنائي خليل خميس وكريم عن اللقاء الودّي، على أن ينضمّا لاحقاً إلى المعسكر قبيل مباراة اليمن.في الجهة المقابلة، يدخل منتخب المباراة بثقة عالية، مدعوماً بتوليفة متجانسة من اللاعبين الذين ينشط معظمهم في ، لا سيّما في صفوف فريقي السيب والنهضة. وقدّم "الأحمر" عروضاً قوية في مبارياته الأخيرة، منها فوزه الكبير على النيجر (4-1)، وتعادله اللافت مع (1-1)، فضلاً عن انتصاره الثمين على الكويت في عقر داره ضمن التصفيات المونديالية (1-0).أما منتخب لبنان، فيحمل معه زخم النتائج الإيجابية التي حققها منذ خسارته أمام ماليزيا في أيلول 2024 ضمن بطولة "كأس مرديكا"، إذ لم يتعرّض لأي خسارة بعدها، محققاً خمسة انتصارات من أصل ست مباريات، أبرزها على حساب الكويت مرتين في كانون الأول الماضي، رغم غياب عدد كبير من المحترفين.وتاريخياً، تقابل المنتخبان في 13 مناسبة، منها 10 مباريات ودية، إضافة إلى مواجهتين ضمن دورة الألعاب العربية، وواحدة في . وتميل الكفة قليلاً لعُمان الذي فاز في 5 مباريات مقابل 5 تعادلات و 3 انتصارات للبنان، علماً أن آخر لقاء بينهما انتهى بفوز العُمانيين 2-0 في مسقط في آذار 2023.