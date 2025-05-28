لبنان يواجه عُمان ودّياً في محطة تحضيريّة قبل موقعة اليمن

يحلّ منتخب لبنان
ضيفاً على نظيره العُماني مساء اليوم عند الساعة السابعة بتوقيت بيروت
، في مباراة دولية ودّية تُقام خلف أبواب مغلقة على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، وذلك تلبيةً لطلب الاتحاد العُماني لكرة القدم
.
وتشكّل هذه المواجهة فرصة ثمينة لـ "رجال الأرز
" للاحتكاك بأحد أبرز المنتخبات المتطوّرة على الساحة الآسيوية، إذ يواصل المنتخب العُماني سعيه لاقتناص إحدى بطاقات التأهّل المباشر إلى نهائيات كأس العالم
2026، من بوابة المجموعة الثانية
ضمن الدور الثالث للتصفيات الآسيوية، حيث لا تفصله سوى ثلاث نقاط عن المركز الأول المؤهّل مباشرةً. ووصلت بعثة المنتخب اللبناني إلى العاصمة مسقط صباح الأحد
الفائت، وانخرط اللاعبون مباشرة في معسكر تدريبي مغلق، يندرج ضمن إطار التحضير لمواجهة اليمن المقبلة، والتي يستضيفها ملعب الكويت
الوطني ضمن الجولة المقبلة من تصفيات كأس آسيا
2027، باعتبار الكويت الأرض المعتمدة للمنتخب اليمني.
ويغيب عن تشكيلة منتخب لبنان عدد من العناصر الأساسية، أبرزهم الثنائي
الهجومي حسين شكرون وعمر شعبان بسبب الإصابة، إلى جانب المدافع بدرو بو ديب الذي يشارك حالياً في استعدادات فريقه باتشوكا المكسيكي تحضيراً لكأس العالم للأندية. كما سيغيب الثنائي خليل خميس وكريم درويش
عن اللقاء الودّي، على أن ينضمّا لاحقاً إلى المعسكر قبيل مباراة اليمن.
في الجهة المقابلة، يدخل منتخب عُمان
المباراة بثقة عالية، مدعوماً بتوليفة متجانسة من اللاعبين الذين ينشط معظمهم في الدوري المحلي
، لا سيّما في صفوف فريقي السيب والنهضة. وقدّم "الأحمر" عروضاً قوية في مبارياته الأخيرة، منها فوزه الكبير على النيجر (4-1)، وتعادله اللافت مع كوريا الجنوبية
(1-1)، فضلاً عن انتصاره الثمين على الكويت في عقر داره ضمن التصفيات المونديالية (1-0).
أما منتخب لبنان، فيحمل معه زخم النتائج الإيجابية التي حققها منذ خسارته أمام ماليزيا في أيلول 2024 ضمن بطولة "كأس مرديكا"، إذ لم يتعرّض لأي خسارة بعدها، محققاً خمسة انتصارات من أصل ست مباريات، أبرزها على حساب الكويت مرتين في كانون الأول الماضي، رغم غياب عدد كبير من المحترفين.
وتاريخياً، تقابل المنتخبان في 13 مناسبة، منها 10 مباريات ودية، إضافة إلى مواجهتين ضمن دورة الألعاب العربية، وواحدة في بطولة غرب آسيا
. وتميل الكفة قليلاً لعُمان الذي فاز في 5 مباريات مقابل 5 تعادلات و 3 انتصارات للبنان، علماً أن آخر لقاء بينهما انتهى بفوز العُمانيين 2-0 في مسقط في آذار 2023.