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رياضة

4 عروض تنتظر توقيع رونالدو قبل مونديال الأندية

Lebanon 24
28-05-2025 | 06:32
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ما زال مستقبل كريستيانو رونالدو يثير الكثير من الجدل مع اقتراب موعد كأس العالم للأندية 2025، في ظل غياب ناديه الحالي النصر السعودي عن البطولة بعد موسم خال من البطولات.
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واختتم النجم البرتغالي رونالدو موسمه برسالة عبر حساباته على مواقع التواصل قال فيها: "انتهى هذا الفصل. القصة لا تزال قيد الكتابة. شكرا للجميع."

جاء ذلك بعد خسارة النصر أمام الفتح بنتيجة 3-2، وفشل الفريق في تأمين بطاقة مؤهلة إلى دوري أبطال آسيا، مما زاد من التكهنات حول مستقبله.

رغم إخفاقات النصر، واصل رونالدو تألقه الشخصي بتتويجه هدافا للدوري للموسم الثاني تواليا بـ 25 هدفا، متفوقا على إيفان توني وكريم بنزيما.

وسجل منذ انضمامه إلى النصر 93 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 105 مباريات، دون تجديد عقده الذي ينتهي في حزيران المقبل.

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لمح إلى إمكانية مشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية، ما زاد من حدة التوقعات بشأن انتقاله المحتمل لأحد الأندية المشاركة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن هناك 4 وجهات محتملة أمام رونالدو، وهي:

1. أندية البرازيل: تشير تقارير إلى تواصل أحد الأندية البرازيلية مع كريستيانو، دون الإفصاح عن هويته. الأندية البرازيلية المشاركة في البطولة هي: بالميراس، بوتافوجو، فلامنغو، فلومينينسي.

مدرب بوتافوجو، ريناتو بايفا، علق: "لا أملك معلومات، لكن لا يمكن رفض لاعب مثل كريستيانو، حتى في هذا السن، لا يزال ماكينة أهداف."

2. الوداد المغربي: فاجأت صحيفة "ماركا" بالكشف عن اهتمام الوداد الرياضي المغربي بضم رونالدو بصفقة مدعومة من رجل أعمال إسباني، بهدف استثماري وتسويقي، حيث يمثل الوداد قارة إفريقيا في البطولة.

3. الهلال السعودي: الصحيفة نفسها ألمحت إلى إمكانية انتقال رونالدو إلى الهلال، رغم حساسية الخطوة. وقارنتها بانتقال لويس فيغو من برشلونة إلى ريال مدريد.

رئيس الهلال، فهد بن نافل، أثار الغموض بكلمة "الانتظار" في منشور عبر مواقع التواصل، ما زاد من احتمالات الصفقة، خاصة في ظل رحيل نيمار وغياب نجم كبير في الفريق.

4. مونتيري المكسيكي: أفاد الصحفي نيكولو شيرا أن نادي مونتيري المكسيكي، الذي يضم صديق رونالدو القديم سيرجيو راموس، مهتم بضمه.

النادي يضم أيضا لاعبين مثل أوليفر توريس وسيرجيو كاناليس، مما قد يساهم في تسهيل انضمام كريستيانو وخلق أجواء مألوفة له. (روسيا اليوم) 
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