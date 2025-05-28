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أعلنت رابطة ، يوم الأربعاء، عن ترشيحاتها لأجمل هدف خلال موسم 2024-2025. وتشمل الترشيحات هدف النجم المصري سيتي في شباك بورنموث.ويقدم مرشموش أداء لافتا مع السيترن، مقدما حلولا هجومية للسيتي، وكان آخرها الهدف الصاروخي في مرمى بورنموث، خلال الجولة 37 من الدوري، والذي نال إشادة واسعة من الجماهير الزرقاء والنقاد، ليصبح من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.وفيم يلي قائمة الأهداف المرشحة لجائزة «غينيس» لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي 2025/2024:كول – (تشلسي 6-2 ولفرهامبتون، 25 أب)جون – (أستون فيلا 3-2 ، 14 أيلول)نيكولاس – (تشلسي 2-1 ، 27 تشرين الأول)هاري ويلسون – (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 تشرين اللثاني)ألكسندر إيزاك – (نيوكاسل 3-3 ، 4 كانون الأول)ديفيد بروكس – (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 كانون الثاني)كاورو ميتوما – (برايتون 3-0 ، 14 شباط)ينس كاجوست – (إيبسويتش 2-4 ، 15 أذار)كارلوس باليبا – (برايتون 3-2 وست هام، 26 نيسان)عمر مرموش – (بورنموث 1-3 ، 20 أيار)