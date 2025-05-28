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رياضة
"صاروخ مرموش"ينافس أفضل أهداف الدروي الإنجليزي
Lebanon 24
28-05-2025
|
13:00
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أعلنت رابطة
الدوري الإنجليزي الممتاز
، يوم الأربعاء، عن ترشيحاتها لأجمل هدف خلال موسم 2024-2025. وتشمل الترشيحات هدف النجم المصري
عمر مرموش
مهاجم مانشستر
سيتي في شباك بورنموث.
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ويقدم مرشموش أداء لافتا مع السيترن، مقدما حلولا هجومية للسيتي، وكان آخرها الهدف الصاروخي في مرمى بورنموث، خلال الجولة 37 من الدوري، والذي نال إشادة واسعة من الجماهير الزرقاء والنقاد، ليصبح من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة.
وفيم يلي قائمة الأهداف المرشحة لجائزة «غينيس» لأفضل هدف في الدوري الإنجليزي 2025/2024:
كول
بالمر
– (تشلسي 6-2 ولفرهامبتون، 25 أب)
جون
دوران
– (أستون فيلا 3-2
إيفرتون
، 14 أيلول)
نيكولاس
جاكسون
– (تشلسي 2-1
نيوكاسل
، 27 تشرين الأول)
هاري ويلسون – (فولهام 2-1 برينتفورد، 4 تشرين اللثاني)
ألكسندر إيزاك – (نيوكاسل 3-3
ليفربول
، 4 كانون الأول)
ديفيد بروكس – (بورنموث 1-0 إيفرتون، 4 كانون الثاني)
كاورو ميتوما – (برايتون 3-0
تشلسي
، 14 شباط)
ينس كاجوست – (إيبسويتش 2-4
نوتنغهام
فورست
، 15 أذار)
كارلوس باليبا – (برايتون 3-2 وست هام، 26 نيسان)
عمر مرموش – (بورنموث 1-3
مانشستر سيتي
، 20 أيار)
(سكاي نيوز)
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