مان سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لغوارديولا

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أعلن الإنجليزي عن رحيل ثلاثة من المدربين المساعدين في الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو وإينيغو دومينغيز وكارلوس فيسنز.وذكرت (بي إيه ميديا) أن ليلو ودومينغيز سيغادران بمجرد نهاية عقودهما في الأسابيع المقبلة، فيما سيتولى مواطنهما الإسباني فيسنز مسؤولية تدريب سبورتنيغ .وقال ، في بيان له، إن ليلو، والذي جاء مساعداً لبيب في عام 2020 ثم غادر للسد في 2022 قبل العودة مجدداً إلى سيتي في 2023، أبدى رغبته في العودة إلى بلاده .(الشرق الأوسط)