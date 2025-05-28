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رياضة

مان سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لغوارديولا

Lebanon 24
28-05-2025 | 15:30
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن رحيل ثلاثة من المدربين المساعدين في الجهاز الفني، وهم خوانما ليلو وإينيغو دومينغيز وكارلوس فيسنز.
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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن ليلو ودومينغيز سيغادران بمجرد نهاية عقودهما في الأسابيع المقبلة، فيما سيتولى مواطنهما الإسباني فيسنز مسؤولية تدريب سبورتنيغ براغا البرتغالي.

وقال مانشستر سيتي، في بيان له، إن ليلو، والذي جاء مساعداً لبيب غوارديولا في عام 2020 ثم غادر للسد القطري في 2022 قبل العودة مجدداً إلى سيتي في 2023، أبدى رغبته في العودة إلى بلاده إسبانيا.
(الشرق الأوسط)
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