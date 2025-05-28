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رياضة

برينتفورد يتعاقد مع المدافع الإيطالي كايود

Lebanon 24
28-05-2025 | 23:00
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أكمل فريق برينتفورد الإنجليزي لكرة القدم إجراءات التعاقد بشكل دائم مع المدافع الإيطالي مايكل كايود بعد فترة إعارته للفريق خلال موسم 2024-2025.
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وتوصل كايود (20 عاما) الذي انضم إلى برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم من فيورنتينا الإيطالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لاتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي على عقد لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهرا إضافيا.

وقال لاعب منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 عاما، والذي شارك في 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع برينتفورد: «أنا متحمس للغاية لتمديد بقائي مع الفريق. لقد شعرت بترحيب كبير منذ اليوم الأول لانضمامي إلى النادي».

وأضاف كايود في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لطالما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ صغري، وكان من الرائع جدا أن أقوم بذلك هنا. أتطلع بالكثير من الشغف والحماس لتحقيق المزيد في الموسم المقبل وما بعده».
(الشرق الأوسط)
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