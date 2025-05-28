22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
برينتفورد يتعاقد مع المدافع الإيطالي كايود
Lebanon 24
28-05-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكمل فريق برينتفورد الإنجليزي
لكرة القدم
إجراءات التعاقد بشكل دائم مع المدافع
الإيطالي
مايكل
كايود بعد فترة إعارته للفريق خلال موسم 2024-2025.
Advertisement
وتوصل كايود (20 عاما) الذي انضم إلى برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم من
فيورنتينا
الإيطالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لاتفاق مع
إدارة النادي
الإنجليزي على عقد لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهرا إضافيا.
وقال لاعب منتخب
إيطاليا
للشباب تحت 21 عاما، والذي شارك في 12 مباراة في
الدوري الإنجليزي الممتاز
مع برينتفورد: «أنا متحمس للغاية لتمديد بقائي مع الفريق. لقد شعرت بترحيب كبير منذ اليوم الأول لانضمامي إلى النادي».
وأضاف كايود في تصريحاته، التي نقلتها
وكالة الأنباء البريطانية
(بي إيه ميديا): «لطالما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ صغري، وكان من الرائع جدا أن أقوم بذلك هنا. أتطلع بالكثير من الشغف والحماس لتحقيق المزيد في الموسم المقبل وما بعده».
(الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
باير ليفركوزن يتعاقد مع تين هاغ حتى 2027
Lebanon 24
باير ليفركوزن يتعاقد مع تين هاغ حتى 2027
29/05/2025 08:01:19
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجماهير تنتظر.. متى يتعاقد مدريد مع ألونسو؟
Lebanon 24
الجماهير تنتظر.. متى يتعاقد مدريد مع ألونسو؟
29/05/2025 08:01:19
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى موقع المحادثات مع أميركا بعد انتهاء لقائه مع نظيره الإيطالي
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى موقع المحادثات مع أميركا بعد انتهاء لقائه مع نظيره الإيطالي
29/05/2025 08:01:19
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
النصر يقدم عرضاً بـ"5 أعوام" لمدافع فينورد هانكو
Lebanon 24
النصر يقدم عرضاً بـ"5 أعوام" لمدافع فينورد هانكو
29/05/2025 08:01:19
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ركيزة أساسية في حياته.. هذه قصة فاطمة "أهم امرأة" في حياة لامين يامال
Lebanon 24
ركيزة أساسية في حياته.. هذه قصة فاطمة "أهم امرأة" في حياة لامين يامال
23:31 | 2025-05-28
28/05/2025 11:31:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إنجاز لبناني تاريخي في التنس
Lebanon 24
بالفيديو.. إنجاز لبناني تاريخي في التنس
16:51 | 2025-05-28
28/05/2025 04:51:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مان سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لغوارديولا
Lebanon 24
مان سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لغوارديولا
15:30 | 2025-05-28
28/05/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ مرموش"ينافس أفضل أهداف الدروي الإنجليزي
Lebanon 24
"صاروخ مرموش"ينافس أفضل أهداف الدروي الإنجليزي
13:00 | 2025-05-28
28/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
Lebanon 24
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
10:13 | 2025-05-28
28/05/2025 10:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة.. فنانة تعتزل وتستعد للموت!
08:41 | 2025-05-28
28/05/2025 08:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
راتبها خياليّ... إعلاميّة لبنانيّة تكشف كم تتقاضى لتقديم برنامج شهير هذا ما قالته (فيديو)
06:37 | 2025-05-28
28/05/2025 06:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
Lebanon 24
"أهم الشخصيات العالمية زارته"... تعرفوا على "السان جورج" الذي أعيد افتتاحه
02:30 | 2025-05-28
28/05/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
Lebanon 24
تركت الـ LBCI .. هل تنتقل ملكة جمال لبنان السابقة رهف عبدالله إلى هذا المجال؟ (فيديو)
01:30 | 2025-05-28
28/05/2025 01:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما شهدته مصارف لبنان
12:28 | 2025-05-28
28/05/2025 12:28:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في رياضة
23:31 | 2025-05-28
ركيزة أساسية في حياته.. هذه قصة فاطمة "أهم امرأة" في حياة لامين يامال
16:51 | 2025-05-28
بالفيديو.. إنجاز لبناني تاريخي في التنس
15:30 | 2025-05-28
مان سيتي يعلن رحيل 3 مساعدين لغوارديولا
13:00 | 2025-05-28
"صاروخ مرموش"ينافس أفضل أهداف الدروي الإنجليزي
10:13 | 2025-05-28
لهذا السبب.. "الفيفا" يحرم ليون الفرنسي من التعاقدات
08:54 | 2025-05-28
بعد شهر من اختفائه.. العثور على جثة لاعب شاب
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 08:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24