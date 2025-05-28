برينتفورد يتعاقد مع المدافع الإيطالي كايود

Advertisement

أكمل فريق برينتفورد الإنجليزي إجراءات التعاقد بشكل دائم مع المدافع كايود بعد فترة إعارته للفريق خلال موسم 2024-2025.وتوصل كايود (20 عاما) الذي انضم إلى برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة نصف موسم من الإيطالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، لاتفاق مع الإنجليزي على عقد لمدة خمس سنوات، مع إمكانية التمديد لمدة 12 شهرا إضافيا.وقال لاعب منتخب للشباب تحت 21 عاما، والذي شارك في 12 مباراة في مع برينتفورد: «أنا متحمس للغاية لتمديد بقائي مع الفريق. لقد شعرت بترحيب كبير منذ اليوم الأول لانضمامي إلى النادي».وأضاف كايود في تصريحاته، التي نقلتها (بي إيه ميديا): «لطالما كنت أرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ صغري، وكان من الرائع جدا أن أقوم بذلك هنا. أتطلع بالكثير من الشغف والحماس لتحقيق المزيد في الموسم المقبل وما بعده».