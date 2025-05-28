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رياضة
ركيزة أساسية في حياته.. هذه قصة فاطمة "أهم امرأة" في حياة لامين يامال
Lebanon 24
28-05-2025
|
23:31
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في لحظة جمعت بين الاحتراف والوفاء العائلي،
أعلن نادي
برشلونة الإسباني
عن تجديد عقد نجمه الشاب
لامين يامال
حتى عام 2031، مع شرط جزائي خرافي يبلغ مليار
يورو
، في خطوة تؤكد إيمان النادي بموهبة جناحه المتألق. لكن خلف هذا الحدث الرياضي الكبير، برزت قصة إنسانية مؤثرة بطلتها فاطمة، جدة لامين لأبيه، والتي وصفها الإعلام الإسباني بأنها "أهم امرأة في حياة اللاعب".
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ورغم حضور
رئيس النادي
خوان لابورتا
والمدير الرياضي
ديكو
لحفل التوقيع الرسمي، فقد قرر يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، تأجيل جلسة التصوير الرسمية للعقد الجديد إلى
تموز
المقبل، ليتمكن من إشراك جدته المغربية فاطمة، التي لم تتمكن من الحضور يوم التوقيع.
وجاء القرار ليعكس قيمة عائلية راسخة لدى اللاعب الشاب، الذي لطالما أكد أن فاطمة كانت بمثابة الركيزة الأساسية في حياته، خاصة بعد انفصال والديه وهو في الثالثة من عمره.
هاجرت فاطمة إلى
برشلونة
عام 1990 قادمة من
المغرب
، برفقة أبنائها الخمسة، من بينهم
منير نصراوي
، والد لامين. واستقرت العائلة في حي روكافوندا الشعبي في بلدة ماتارو شمالي برشلونة، حيث نشأ يامال في أجواء بسيطة شكلت وعيه وشخصيته.
ورغم ما حققه حفيدها من شهرة وثروة، رفضت فاطمة عرضًا من لامين بشراء منزل جديد، مفضلة البقاء في الحي الذي ربت فيه أبناءها وأحفادها. وهو ما يفسر اختيار يامال للاحتفال بأهدافه بإشارة "304"، رمز روكافوندا البريدي. (سكاي نيوز)
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