ركيزة أساسية في حياته.. هذه قصة فاطمة "أهم امرأة" في حياة لامين يامال

في لحظة جمعت بين الاحتراف والوفاء العائلي، عن تجديد عقد نجمه الشاب حتى عام 2031، مع شرط جزائي خرافي يبلغ مليار ، في خطوة تؤكد إيمان النادي بموهبة جناحه المتألق. لكن خلف هذا الحدث الرياضي الكبير، برزت قصة إنسانية مؤثرة بطلتها فاطمة، جدة لامين لأبيه، والتي وصفها الإعلام الإسباني بأنها "أهم امرأة في حياة اللاعب".

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ورغم حضور والمدير الرياضي لحفل التوقيع الرسمي، فقد قرر يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، تأجيل جلسة التصوير الرسمية للعقد الجديد إلى المقبل، ليتمكن من إشراك جدته المغربية فاطمة، التي لم تتمكن من الحضور يوم التوقيع.



وجاء القرار ليعكس قيمة عائلية راسخة لدى اللاعب الشاب، الذي لطالما أكد أن فاطمة كانت بمثابة الركيزة الأساسية في حياته، خاصة بعد انفصال والديه وهو في الثالثة من عمره.



هاجرت فاطمة إلى عام 1990 قادمة من ، برفقة أبنائها الخمسة، من بينهم ، والد لامين. واستقرت العائلة في حي روكافوندا الشعبي في بلدة ماتارو شمالي برشلونة، حيث نشأ يامال في أجواء بسيطة شكلت وعيه وشخصيته.



ورغم ما حققه حفيدها من شهرة وثروة، رفضت فاطمة عرضًا من لامين بشراء منزل جديد، مفضلة البقاء في الحي الذي ربت فيه أبناءها وأحفادها. وهو ما يفسر اختيار يامال للاحتفال بأهدافه بإشارة "304"، رمز روكافوندا البريدي. (سكاي نيوز)